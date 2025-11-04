食欲の秋にぴったりな“ほっこり”ドリンク誕生！？国産紅はるかの甘みをぎゅっと閉じ込めた『焼きいもオレ』発売のお知らせ

トーヨービバレッジ株式会社

トーヨービバレッジ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：熊谷聡）は、国産紅はるかペーストを使用した「焼きいもオレ」を2025年11月4日（火）より全国のコンビニエンスストア、11月5日（水）より量販店等にて順次発売いたします（一部地域・一部店舗を除く）。

紅はるかのやさしい甘みとミルクがとけ合う、ほっこりドリンクが登場！

焼きいもにすることでより甘みが際立つ、国産紅はるかペーストを使用。

素材そのもののほくほくとした香りとまろやかな口当たりの焼きいもオレに仕上げました。

寒い季節にぴったりのまろやかな味わいで、ひと口飲めば思わず“ほっ”とする癒しの一杯です。

これがお芋くんの宿命…！？！？遊び心たっぷりのパッケージにも注目。

ほくほくと焼かれているお芋くんをどーんと配置し、見た目からも焼きいもならではの香ばしさと温かみが伝わるデザインに。

さらに、パッケージの裏面には、お芋くんをコミカルに描いたイラストが隠れており、思わず手に取りたくなる仕掛けになっています。（パッケージデザイン全2種）

秋の定番“焼きいも”で、ほっとひと息。癒しの体験を。

近年、“焼きいも”は秋冬スイーツの定番として注目を集めており、専門店やコンビニスイーツでも新商品が相次いで登場しています。『焼きいもオレ』は、そんなトレンドに寄り添いながら、ほっとひと息つける癒しの“焼きいも体験”をお届けします。

＜商品概要＞

＜この件に関するお問い合わせ＞

トーヨービバレッジ株式会社 お客様相談室 0120-013-143（平日9:30～17:00）

メールでのお問い合わせ：toyobeverageinfo@toyobeverage.co.jp