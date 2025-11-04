和を味わう横浜土産の新定番！『横濱お米かりんと 黒蜜きなこ』

株式会社ミツハシ

株式会社ミツハシ（以下、ミツハシライス 神奈川県 横浜市）は、「横濱お米かりんと」シリーズの新商品として、「横濱お米かりんと 黒蜜きなこ」を2025年11月5日（水）に発売いたします。

横濱お米かりんとは、横浜市産の米粉を100％使用したグルテンフリーのお米のかりんとうです。

新商品の「黒蜜きなこ」は、横浜で1935年に創業したあんみつの老舗「銚子屋」の黒蜜を贅沢に使用しました。沖縄県産の黒糖から丁寧に作られたオリジナルブレンドの黒蜜は、深くまろやかな甘さが特徴です。外側には黒蜜と相性抜群のきなこをまぶして仕上げました。香ばしいきなこと黒蜜の甘みが口いっぱいに広がります。

パッケージは、持ち運びに便利なチャック付きパウチ。塩がけアーモンドが入っており、かりんとうの甘さとアーモンドのほどよい塩気がクセになること間違いなし。横浜観光のおともや日常のちょっとしたおやつに、そっと寄り添ってくれる一品です。

【商品情報】

■商品名 ： 横濱お米かりんと 黒蜜きなこ

■内容量 ： 35ｇ／袋

■希望小売価格： 340円（税込）

■取扱店舗 ： 横浜市内の土産店ほか

■発売日 ： 2025年11月5日（水）

【「横濱お米かりんと」とは】

「横浜」は、観光地として人気なだけでなく、農地と住宅街が混在した都市です。そんな横浜で作られたお米は、自家消費が多く、お店で販売されることはほとんどありません。“地産地消”の横浜みやげとして、貴重な横浜市産のお米を米粉に加工し、かりんとうに仕上げました。横浜にゆかりのある原料を使用したフレーバー展開で、2021年11月の発売以来、”地産地消”の横浜みやげとしてご好評をいただいております。

【シリーズ商品】

■商品名 ： 横濱お米かりんと 珈琲／はちみつ

■内容量 ： 各35g／袋

■希望小売価格： 各340円（税込）

■取扱店舗 ： 横浜市内の土産店、ミツハシライス楽天市場他

「珈琲」

珈琲は1859年の開港直後から横浜港に輸入され、珈琲文化は横浜から始まったとも言われています。「横濱お米かりんと 珈琲」は、1957年に横浜で創業した「三本珈琲」のコーヒーを使用し、コーヒー好きにも自信を持っておすすめできる味わいに仕上げました。

「はちみつ」

「横濱お米かりんと はちみつ」は神奈川県各地で自ら採蜜したはちみつを販売している「ちぼり堂」の、さくらの花から採れた横浜市産のはちみつを使用しています。優しい香りと甘みをお楽しみいただけます。

【会社概要】

名称 ： 株式会社ミツハシ

代表者 ： 代表取締役会長兼 CEO 三橋 美幸(みつはし よしゆき)

所在地 ： 神奈川県横浜市金沢区幸浦2-25

創立 ： 1951年(昭和26年)

事業内容： 米穀、炊飯・加工商品・輸入米の販売

資本金 ： 3億1千円

従業員数： 387名(2025年3月末嘱託含む)

URL ： https://www.3284rice.com/

