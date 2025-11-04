【すき家】やわらかいお肉とニンニク香る醤油ダレでごはんが進む！すき家に「ローストビーフ丼」が初登場

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社すき家（代表取締役社長：笹川 直樹 本社：東京都港区）が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、11月11日（火）AM9:00より、「ローストビーフ丼」を販売します。

すき家に初登場する「ローストビーフ丼」は、温かいごはんにスライスしたローストビーフを盛り付け、特製の醤油ダレをかけた商品です。別添えのたまごをのせてお召し上がりください。

自社製のローストビーフは低温でじっくり加熱することで、やわらかな食感に仕上げました。刻みニンニクやブラックペッパーを使った醤油ダレは、お肉やごはんと相性抜群。一口頬張るとニンニクの香りがふわりと広がり、食欲をかき立てます。旨みの詰まったローストビーフと、ニンニクが効いた濃厚な醤油ダレ、まろやかなたまごが調和した、至福の味わいをご堪能ください。別添えのホースラディッシュ（西洋わさび）をお好みで加えていただくと、ツンとした程よい辛みがアクセントになり、味わいの変化をお楽しみいただけます。

ローストビーフをたっぷり食べたい方には、ごはん大盛に並盛の3倍の量のお肉をのせた“メガ”サイズもご用意しています。

ぜひこの機会に、すき家やお家で「ローストビーフ丼」をお召し上がりください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97263/table/820_1_a90b45012d01072f9e15d2b9fead143f.jpg?v=202511041158 ]

※販売終了時期は未定です。

※価格は税込です。

※一部店舗は価格が異なります。

※1,967店舗で販売予定です。（11月4日時点）