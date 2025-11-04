フランス生まれのAIGLE（エーグル）から、旅が紡ぐカプセルコレクション「AIGLE EXPERIENCE BY ETUDES STUDIO」を発売

株式会社ラコステジャパンAIGLE EXPERIENCE BY ETUDES STUDIOAUTUMN-WINTER 2025-2026

AIGLE EXPERIENCE BY ETUDES STUDIO

パリからフィヨルドへ - 旅が紡ぐカプセルコレクション

都市と自然、そして水--。

「AIGLE EXPERIENCE BY ETUDES STUDIO」のすべてのストーリーは、その3つの要素のつながりから生まれます。

AIGLEのアーティスティック・ディレクターであるETUDES（エチュード）が、パリの中心から北欧のフィヨルドへと続く鉄道の旅にインスピレーションを得て、新たなカプセルコレクションを創り上げました。

冷たい北の地へと向かうこの旅の中で生まれたウェアは、ジェンダーにとらわれず、軽やかで持ち運びやすく、寒さから身を守りながらも自由でしなやかなスタイルを体現します。

スタイルと機能を融合させたこのコレクションが、冬の冒険にさらなる自由をもたらします。

「AIGLE EXPERIENCE BY ETUDES STUDIO」は、静寂な自然に身を委ねた後も、スタイルを崩すことなく都市へと戻れるコレクションです。

【アイテム詳細】

ゴアテックス ジャケット

価格：181,500円

カラー：ミスティーブルー、ノワール

品番：ZBHBL73

防水・透湿・防風性に優れたゴアテックス素材を使用したショートジャケットは、

スタイルと機能性を両立。

ゴアテックス オーバーオール

価格：143,000円

カラー：ミスティーブルー、ノワール

品番：ZHHBL58

防水・透湿・防風性に優れたゴアテックスを使用したオーバーオール。

機能性とデザイン性を高めた特別な一着。

ゴアテックス ウィンドストッパー(R) キルティングジャケット

価格：170,500円

カラー：ミスティーブルー、ストームブルー

品番：ZBHBL76

氷河の風景を思わせる色彩をまとい、キルティングの不規則なパターンは湖面の波の動きを、

光沢のある裏地は水面に反射する光を映し出すかのよう。

防風性・透湿性に優れたWINDSTOPPER(R) PRODUCTS by GORE-TEX LABSを使用した中綿ジャケット。特徴的なキルティングパターンとボリューミーなシルエットで個性溢れる一着。

ハーフジップジャケット

価格：148,500円

カラー：エスプレッソ、ノワール

品番：ZBHBL78

トレンド感のあるオーバーサイズシルエットのアノラックジャケット。

カラーブロックパンツ

価格：49,500円

カラー：エスプレッソ、ノワール

品番：ZHHBL63

生地の切替と大きなパッチポケットがアクセントになったワイドパンツ。

チャンキーシェルパフリース

価格：88,000円

カラー：エスプレッソ、ノワール

品番：ZSHBL54

トレンド感のあるボリューミーなリラックスシルエットが特徴。

スノーフレーク ビーニー

価格：17,600円

カラー：ミスティーブルー、エスプレッソ

品番：ZRKBL46

やや大きめのシルエットがコーディネートのアクセントに。

「AIGLE EXPERIENCE BY ETUDES STUDIO」 は、AIGLE公式オンラインショップ(https://www.aigle.co.jp/)で先行販売中、11月5日（水）より、下記店舗にて発売予定です。（各店舗詳細に関してはaigle.co.jp/storefinder(https://www.aigle.co.jp/storefinder)にてご確認いただけます。）

たまプラーザ テラス店

東急百貨店さっぽろ店

■商品のお問い合わせ先

AIGLEカスタマーサービス 0120-810-378

■AIGLE公式オンラインショップ

https://www.aigle.co.jp(https://www.aigle.co.jp/)

■AIGLE公式SNS

IG @aiglejapan

X @aiglejp

LINE @aigle_jp

＜ETUDES について＞

Etudesは書籍出版などを含む多岐にわたるメディアを通じて、メンズ・レディースファッションを提案するパリ発のブランドです。 多様な背景を持つ、才能あるアーティストたちとコラボレーションしながら、Etudesは現代の世相を反映したコレクションを発表しています。絶え間なく進化し続けるカルチャーとメソッドの融合をそのヴィジョンに掲げています。

＜AIGLEについて＞

1853年にフランスで誕生したAIGLE（エーグル）は、ブランドを象徴するアイコニックな天然ゴム製ラバーブーツを、今もなお職人の手でハンドメイドしています。伝統的なクラフトマンシップから生まれる確かな機能性と耐久性は、アパレルやアクセサリーにも息づき、フレンチシックな洗練を添えながら、全天候に対応するウェザー・プロテクションブランドとして、日常を快適に彩ります。

AIGLEは、フランスの職人技を大切にし、長く愛用できる製品づくりに取り組むとともに、コレクションにおけるリサイクル素材の使用率を継続的に高め、環境への影響を慎重に管理しています。2020年には、AIGLEは正式に「使命を果たす会社」となり、その定款に以下の企業理念を明記しました。

「足跡以外の痕跡を残さずに、大いに経験し人生を謳歌するために」

なお、AIGLEはMFブランド・グループ（MF Brands Group）の傘下として、24カ国に369の販売拠点を展開しています。