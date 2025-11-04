好評につき第二弾発売！　花王「バブ」からシナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコのデザイン登場

花王株式会社

花王株式会社の薬用入浴剤ブランド「バブ」は、2025年11月8日に株式会社サンリオのシナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコデザインの3種（メルティミルクの香り、マンダリンバニラの香り、サンダルウッドの香り）を数量限定で発売します。

2024年秋に「バブ」からサンリオのキャラクターとのコラボパッケージ品「バブみ湯」を発売したところ、たいへんご好評をいただきました。それを受けて、今年は「2025年サンリオキャラクター大賞」にて第1位から第3位を獲得したサンリオのキャラクターとコラボレーションし、特別感あふれるラインアップをそろえて数量限定発売します。

商品パッケージは、シナモロールとみるく（シナモロールのお友だち）、ポムポムプリンとマフィン（ポムポムプリンのお友だち）、ポチャッコとピーちゃんズ（ポチャッコのお友だち）のかわいい姿が描かれたオリジナルデザインです。個包装には、箱と異なるデザインを採用。3種の香りそれぞれで6つのデザインの計18種類を用意しました。どのデザインが入っているかは、箱を開けてからのお楽しみです。全種類をそろえたくなるかわいさです。

さらに、使い終わった空箱の一部を組み立てると、ミニチュアサイズのバブが作れます。お部屋に飾ったりコレクションをしてお楽しみいただけます。

【商品概要】

バブ バブみ湯

温浴効果を高め、疲労・肩こり・腰痛・冷え症に効く

左から

シナモロールデザイン

【医薬部外品】販売名：バブHa（メルティミルクの香り）

ポムポムプリンデザイン

【医薬部外品】販売名：バブYd（マンダリンバニラの香り）

ポチャッコデザイン

【医薬部外品】販売名：バブYd（サンダルウッドの香り）

【商品名／内容量／価格】[表: https://prtimes.jp/data/corp/9276/table/1761_1_a0e6bb8337d9596835e31217e0d55d64.jpg?v=202511041158 ]

※メーカー希望小売価格は設定いたしません。

【発売日／地域】

2025年11月8日／全国

サンリオ公式ポータルサイト

https://www.sanrio.co.jp/

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662954

◇バブ ブランドサイト

https://www.kao.co.jp/bub/?cid=bub_prtimes251104(https://www.kao.co.jp/bub/)