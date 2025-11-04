京急アドエンタープライズはJERA park YOKOSUKAにおけるイベント・撮影管理業務を受託しました









■施設概要ふれあい広場 41,000㎡ふれあいの丘 101,000㎡ト イ レ ３箇所駐 車 場 有り（第１駐車場・第２駐車場）※有料（２時間まで300円，２時間超えた時間30分までごとに50円加算，１日最大料金設定はございません。）※利用時間は８:30-17:30（夏季），８:30-16:30（冬季）※大型車両の駐車場はありません。駐 輪 場 ふれあいグラウンド側：約30台ふれあい広場・ふれあいの丘側：約140台※無料開園時間 ９：00～17：00（夏季：４月～９月），９：00～16：00（冬季：10月～３月）休 園 日 毎週月曜日（国民の休日・振替休日の場合は翌日）年末年始（12月29日～翌年１月３日）■イベント会場としての利用音楽フェスティバル・フードフェスティバルなど，各種イベントにご利用いただけます。■撮影ロケ地としての利用ＣＭ・映画・ドラマ・ミュージックビデオなど，各種撮影にご利用いただけます。イベント利用，撮影利用に関する詳細・お問い合わせは以下ＵＲＬよりご確認ください。これからも広告代理店の枠を超え，変革していくことで，新たな時代に選ばれ続ける企業集団として挑戦してまいります。