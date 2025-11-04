こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
京急アドエンタープライズはJERA park YOKOSUKAにおけるイベント・撮影管理業務を受託しました
京急グループの株式会社京急アドエンタープライズ（本社：横浜市西区，取締役社長：横内 千明）は，2025年11月１日（土）に株式会社JERA（本社：東京都中央区，代表取締役社長 CEO兼COO：奥田 久栄）から「JERA park YOKOSUKA」におけるイベント・撮影管理業務を受託し，管理運営を開始いたしました。
【JERA park YOKOSUKAとは】
「JERA park YOKOSUKA」（以下 本施設）は神奈川県横須賀市久里浜に位置し，一般開放されるスペースで，イベントや撮影等にもご利用いただけます。14万㎡を超える敷地にはカワヅザクラやオオシマザクラなどをはじめとする多種多様な樹木が約５万本植えられ，季節の花々と海を見渡すダイナミックなパノラマビューをお楽しみいただけます。晴れた日には，展望デッキから房総半島を一望することもできる抜群のロケーションです。
【JERA park YOKOSUKAとは】
「JERA park YOKOSUKA」（以下 本施設）は神奈川県横須賀市久里浜に位置し，一般開放されるスペースで，イベントや撮影等にもご利用いただけます。14万㎡を超える敷地にはカワヅザクラやオオシマザクラなどをはじめとする多種多様な樹木が約５万本植えられ，季節の花々と海を見渡すダイナミックなパノラマビューをお楽しみいただけます。晴れた日には，展望デッキから房総半島を一望することもできる抜群のロケーションです。
■施設概要
ふれあい広場 41,000㎡
ふれあいの丘 101,000㎡
ト イ レ ３箇所
駐 車 場 有り（第１駐車場・第２駐車場）
※有料（２時間まで300円，２時間超えた時間30分までごとに50円加算，１日最大料金設定
はございません。）
※利用時間は８:30-17:30（夏季），８:30-16:30（冬季）
※大型車両の駐車場はありません。
駐 輪 場 ふれあいグラウンド側：約30台
ふれあい広場・ふれあいの丘側：約140台
※無料
開園時間 ９：00～17：00（夏季：４月～９月），９：00～16：00（冬季：10月～３月）
休 園 日 毎週月曜日（国民の休日・振替休日の場合は翌日）
年末年始（12月29日～翌年１月３日）
■イベント会場としての利用
音楽フェスティバル・フードフェスティバルなど，各種イベントにご利用いただけます。
■撮影ロケ地としての利用
ＣＭ・映画・ドラマ・ミュージックビデオなど，各種撮影にご利用いただけます。
イベント利用，撮影利用に関する詳細・お問い合わせは以下ＵＲＬよりご確認ください。
https://www.keikyu-ad.co.jp/jpyokosuka
これからも広告代理店の枠を超え，変革していくことで，新たな時代に選ばれ続ける企業集団として挑戦してまいります。
ふれあい広場 41,000㎡
ふれあいの丘 101,000㎡
ト イ レ ３箇所
駐 車 場 有り（第１駐車場・第２駐車場）
※有料（２時間まで300円，２時間超えた時間30分までごとに50円加算，１日最大料金設定
はございません。）
※利用時間は８:30-17:30（夏季），８:30-16:30（冬季）
※大型車両の駐車場はありません。
駐 輪 場 ふれあいグラウンド側：約30台
ふれあい広場・ふれあいの丘側：約140台
※無料
開園時間 ９：00～17：00（夏季：４月～９月），９：00～16：00（冬季：10月～３月）
休 園 日 毎週月曜日（国民の休日・振替休日の場合は翌日）
年末年始（12月29日～翌年１月３日）
■イベント会場としての利用
音楽フェスティバル・フードフェスティバルなど，各種イベントにご利用いただけます。
■撮影ロケ地としての利用
ＣＭ・映画・ドラマ・ミュージックビデオなど，各種撮影にご利用いただけます。
イベント利用，撮影利用に関する詳細・お問い合わせは以下ＵＲＬよりご確認ください。
https://www.keikyu-ad.co.jp/jpyokosuka
これからも広告代理店の枠を超え，変革していくことで，新たな時代に選ばれ続ける企業集団として挑戦してまいります。