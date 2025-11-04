アルク教材を導入！英語シャドーイング添削サービス「シャドーイングバディ」学習品質と精度を高める―コーチング力と教材の融合で、英語学習市場の新たな価値創出へ―
1年で英語が話せるコーチングスクール「TORAIZ（トライズ）」を運営するトライズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三木雄信）は、英語学習者のリスニング力向上をサポートするシャドーイング添削サービス「シャドーイングバディ」に、語学教材・学習サービスを展開する株式会社アルク（本社：東京都品川区、代表取締役社長：田中伸明）の書籍教材を11月1日より導入したことをお知らせします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333350&id=bodyimage1】
今回は第一弾として、株式会社アルクが発刊する『改訂版 究極の英語リスニング Vol.1 ～ 英語の基礎をなす必須1000語レベル』（株式会社アルク 出版編集部 著）の書籍1冊分のトランスクリプション（音声の書き起こし）を導入。トランスクリプションには英語特有の音声変化が生じている箇所を色分け表示。学習者はその教材をもとに、正しいシャドーイング方法で学習し、録音音声を提出することで、TORAIZのコンサルタントの添削サポート、個別フィードバックを受けることができます。学習者は学習開始時にレベルチェック課題を提出し、コンサルタントがその添削および個別フィードバックなどの結果をもとに一人ひとりに最適な教材レベルを提案。その後は、毎日配信される課題に取り組みながら、継続的なシャドーイング学習を進めていくことで英語の音を正確に聞き取り、意味を素早く理解する力を鍛えます。発音を意識しながら練習することで、英語のリズムやイントネーションが身につき、自然な英語スピーキング力へとつながります。シャドーイングバディは、今後も新しい教材やコースを順次展開し、英語学習の可能性をさらに広げていきます。
■シャドーイングバディ「改訂版 究極の英語リスニング Vol. 1 ~ 英語の基礎をなす必須1000語レベル」コースの特徴
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333350&id=bodyimage2】
■シャドーイングバディのサービス概要
https://shadowing-buddy.com/
シャドーイングバディは、「聞き取れない」を「聞こえる」に変え、学習をしっかり続けられる環境を提供する英語学習サービスです。毎日40分のシャドーイング課題に挑戦。課題の最後には音声を提出していただき、コンサルタントが添削、改善点をフィードバックします。
＜特徴＞
・シャドーイング研究の第一人者・門田 修平先生の監修のもと、科学的に進化したトレーニングを提供
・課題のスクリプトは音声変化箇所に色付けがされているため、聞き取りにくい発音も視覚的に分かりやすく、効率的に学習
・正しい方法で学習できているかを英語習得の専門家であるコンサルタントが丁寧にフィードバック
■アルク教材導入記念キャンペーン概要
本導入を記念して、11月1日（土）から11月30日（日）までX（旧Twitter）投稿キャンペーンを開催します。
実施期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日）
対象者：シャドーイングバディを利用している方、かつX（旧Twitter）が公開アカウントの方
参加方法：
１．シャドーイングバディに登録し、参加を表明
２．X（旧Twitter）での投稿（教材名・学習時間・学習しての気づき）
３．ハッシュタグ #1か月シャドーイングチャレンジ
参加内容：実施期間中に、X（旧Twitter）で指定のハッシュタグ（ #1か月シャドーイングチャレンジ）をつけた学習報告を10日間以上投稿。かつシャドーイングバディでも10日間以上の課題提出
