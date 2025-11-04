TMI総合法律事務所（所在地：東京都港区、代表：田中克郎）の顧問務める深山卓也弁護士が、令和7年秋の叙勲において「旭日大綬章」を授与されることとなりましたのでお知らせいたします。「旭日大綬章」は国や公共に対し功労のある人物で、顕著な功績をあげた者に授与される勲章です。深山弁護士は、最高裁判所判事等として我が国の司法制度の発展に大きく貢献したことが評価されました。

【深山弁護士 受章コメント】

このたび、叙勲の栄に浴しました。私は、1982年に東京地方裁判所判事補として裁判官に採用され、各地の裁判所で裁判事務に従事した後、40代・50代は、法務省に出向して民事基本法の立案事務等を担当し、その後、再び裁判官に戻って最後は最高裁判所判事を務めました。どのポストも自分なりに力を尽くしたにすぎませんが、今回の受章は誠に身に余る光栄です。

今後は、これまでの経験を活かし、当事務所の顧問弁護士として、所内の若手弁護士にアドバイスすることなどを通じて、司法の発展にいささかでも寄与できればと考えております。

【深山卓也 略歴】

1979年 3月 東京大学法学部卒業

1980年 4月 最高裁判所司法研修所入所

1982年 4月 東京地方裁判所判事補

1984年 4月 函館地方裁判所・函館家庭裁判所判事補

1987年 4月 公害等調整委員会事務局審査官補佐

1990年 4月 東京地方裁判所判事補

1992年 4月 福岡高等裁判所那覇支部判事

1994年 4月 東京地方裁判所判事

1996年 9月 法務省民事局参事官

2001年 1月 法務省大臣官房参事官（民事局担当）

2002年 4月 法務省民事局民事法制管理官

2003年 2月 法務省大臣官房審議官（民事局担当）

2007年 1月 法務省大臣官房審議官（総合政策統括担当）

2008年 1月 法務省大臣官房司法法制部長

2010年 7月 東京高等裁判所判事

2011年 1月 東京地方裁判所判事（部総括）

2012年 9月 法務省民事局長

2015年 10月 東京高等裁判所判事（部総括）

2016年 2月 さいたま地方裁判所所長

2017年 3月 東京高等裁判所長官

2018年 1月 最高裁判所判事（～2024年9月）

2024年 11月 第一東京弁護士会登録

TMI総合法律事務所顧問弁護士就任

TMI総合法律事務所

TMI総合法律事務所

TMI総合法律事務所（東京都港区、代表：田中克郎）は、1990年に創立され、国内業務と渉外業務の双方の領域で豊富な経験を積んだ弁護士675名、弁理士102名（2025年11月4⽇時点）が在籍し、スタッフを含めると1,300名を超える日本最大級の法律事務所です。

