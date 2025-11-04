こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
腹部の脂肪・血糖値・コレステロール対策 インスタントコーヒーの機能性表示食品として日本初のトリプルヘルスクレーム※ 「スマートブラック」新発売
ダイドードリンコ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳）は、「DyDoヘルスケア」シリーズの新商品として、機能性表示食品のインスタントコーヒー「スマートブラック」を、2025年11月4日(火)より発売しますので、お知らせいたします。
※ 消費者庁「機能性表示食品の届出検索」で確認（2025年7月18日ダイドードリンコ調べ）
●開発背景
当社は飲料以外の分野でもお客様に楽しく健やかな暮らしを提供できるよう、2012年にヘルスケア事業に参入して以来、ヘルスケアを心がけるお客様の“かけがえのないセカンドライフ”に寄り添うパートナーとなれるよう商品開発を行ってまいりました。
昨今、多くの人が健康習慣を改善したいと考えている一方で、運動や食事の習慣を見直し、それを継続することにはハードルを感じています。
ダイドードリンコは、「こころとからだに、おいしいものを。」をブランドメッセージとして掲げており、おいしく健康に対する課題を解決したいと考え、当社の強みである「コーヒーの信頼性」と「健康の悩みへのニーズ」を掛け合わせ、機能性表示食品のインスタントコーヒー「スマートブラック」を開発しました。
●商品特長「スマートブラック」のこだわり
♦ ダイドードリンコのコーヒーに対するこだわり
① 厳選したコーヒー豆
コロンビア産アラビカ種の深煎り豆を100％使用
②香りを逃がさない特別製法
特別な膜を通して濃縮することで、熱をかけずにコーヒー本来の風味を逃がさない
♦ポリフェノール活性本体の一つであるHMPAを23mg配合
ポリフェノールの効果を実感していただくため、乳酸菌発酵の力で作り出したポリフェノール活性本体であるHMPAを23mg配合（1本2g当たり）
♦インスタントコーヒーの機能性表示食品として日本初のトリプルヘルスクレーム※
[HMPAの研究報告による]
① BMIが高めの方の腹部の脂肪（内臓脂肪、腹部総脂肪）とウエスト周囲径を減らす
② 継続摂取により、食後血糖値が高めの方の食後に上昇した血糖値を元に戻しやすくなる
③ LDLコレステロールが高めの方のLDLコレステロールや総コレステロールを下げる
※ 消費者庁「機能性表示食品の届出検索」で確認（2025年7月18日ダイドードリンコ調べ）
●「スマートブラック」はこのような方におすすめ
✓ 腹部の脂肪やウエスト周囲径が気になる
✓ 食後の血糖値が気になる
✓ コレステロール値が気になる
✓ 他社商品の機能性コーヒーが続かなかった
●商品概要
DyDoオンラインショップはこちら：https://drinco.jp/
※商品購入ページ：https://drinco.jp/shop/g/gsmabla/
※ 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
※ 本品は国の許可を受けたものではありません。届出情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。
※ 本品は、医薬品ではございません。
DyDoグループは、「こころとからだに、おいしいものを。」をブランドメッセージに、高い品質に
いつもサプライズを添えて、「オンリーDyDo」のおいしさと健康をお客様にお届けします。
※ダイドードリンコ株式会社は、ダイドーグループホールディングス株式会社の100％子会社です。
本件に関するお問合わせ先
＊＊＊本報道資料に関するお問い合わせ先＊＊＊
ダイドードリンコ株式会社 コーポレートコミュニケーション部
TEL：06-6222-2621 E-mail：dydo-press@dydo.co.jp
＊＊＊本商品に関する一般の方からのお問い合わせ先＊＊＊
ダイドードリンコ通販お客様センター フリーダイヤル：0120-606-909
関連リンク
ダイドードリンコ株式会社
https://www.dydo.co.jp/
DyDoオンラインショップ
https://drinco.jp/