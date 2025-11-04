『北海道松前産　本まぐろ祭り』11月６日より北海道の「炙屋」「くし路」で開催！

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングスのグループ企業である株式会社サッポロライオン（本社・東京都中央区、社長・田澤宏之）は、サッポロライオングループの株式会社北海道サッポロライオン（本社・北海道札幌市、社長・金森貴光）にて、11月６日（木）より北海道で展開している「炭焼・寿し処 炙屋（あぶりや）」「炭焼炉ばた くし路（くしろ）」の店舗にて『北海道松前産 本まぐろ祭り』を開催します。

「北海道松前産 本まぐろ祭り」は、北海道松前町で水揚げされた本まぐろを一尾まるごと買い付けし、札幌市内で展開している本格炉端料理専門店の「炭焼・寿し処 炙屋（あぶりや）」3店舗及び、「炭焼炉ばた くし路（くしろ）」2店舗で販売する企画です。津軽海峡近海で獲れたおいしい本まぐろの刺身やお寿司を、お求めやすい価格でご提供いたします。

「炙屋」と「くし路」は北海道内外からの美味しい食材を炭火焼きや刺身、寿司などで提供する和食店です。店内はゆったりとくつろげる個室をはじめ、職人との会話を楽しみながら食事を楽しめるカウンター席など、大人が楽しめる飲食店として、地元のお客様のみならず観光のお客様からも好評いただいています。

北海道、道南が誇る秋の「本まぐろ」をぜひ「炙屋」と「くし路」でお楽しみください。

食べ比べる楽しさ！刺身！寿司！ 北海道松前産 本まぐろメニュー

北海道松前産 本まぐろ刺身食べ比べ【赤身・中とろ・とろ・中落ち】 2,480円（税込2,728円）

北海道松前産 本まぐろ寿司食べ比べ【赤身・中とろ・とろ・鉄火巻】 3,680円（税込4,048円）

北海道松前産 本まぐろのたたき～薬味たっぷりのせ～ 1,280円（税込1,408円）

ランチタイムも北海道松前産 本まぐろ祭り！（炙屋 大通ビッセ店・くし路 新北海道ビル店のみ）

【炙屋 大通ビッセ店でご提供】北海道松前産 本まぐろづくし御膳 3,280円（税込3,608円）

寿司・刺身の他、ザンギや皮の酢味噌和え

など、まぐろ料理が充実！

※ランチタイム11：00～15：00のみ販売

【くし路 新北海道ビル店でご提供】北海道松前産 本まぐろ漬け丼とそばのセット 2,000円（税込2,200円）

※ランチタイム（平日11：00～14：00）のみ販売

炙屋 大通ビッセ店（店内）くし路 新北海道ビル店（店内）

・炙屋 大通ビッセ店（店内）

個室やカウンター席のほか、窓から望む大通公園の景色を眺めながらの食事も人気。

・くし路 新北海道ビル店（店内）

オフィスエリアにありながら大小様々な個室でゆっくりとお食事をお楽しみいただけます。

実施店舗

■炭焼・寿し処 炙屋（あぶりや）3店舗

・総本店 ： 札幌市中央区南5条西3丁目ＡＮＡホリデイ・イン札幌すすきのＢ1Ｆ

・札幌駅南口店 ： 札幌市中央区北4条西2丁目ＴＲビル10階

・大通ビッセ店 ： 札幌市中央区大通西3丁目大通ビッセ4階

■炭焼炉ばた くし路（くしろ）2店舗

・すすきのビル店 ： 札幌市中央区南4条西3丁目すすきのビル3階

・新北海道ビル店 ： 札幌市北区北7条西4丁目新北海道ビルＢ1Ｆ

※東京の姉妹店「炭焼・寿し処 くし路 KITTE丸の内店」は実施対象外です。

実施期間

2025年11月6日（木）～11月20日（木）終了予定

※本まぐろの水揚げ状況により開催期間を変更させていただく場合があります。

店舗情報・メニュー情報など詳細は公式ページよりご確認ください。

詳細を見る :https://hokkaido-sapporolion.jp/event/2025/10/116.html北海道サッポロライオン公式サイト

ずっと変わらない、「生きている喜び」をビールとともに。

この件に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。



一般の方

お客様相談窓口

TEL：0120-848-136