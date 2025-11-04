日東工業、インドネシア「MANUFACTURING INDONESIA 2025」に出展

日東工業株式会社

日東工業株式会社（本社：愛知県長久手市、取締役社長 黒野 透、以下 日東工業）は、2025 年12月3日から12月6日までインドネシア・ジャカルタで開催される「MANUFACTURING INDONESIA 2025」に出展いたします。

「MANUFACTURING INDONESIA」は、インドネシア最大規模の製造業・工作機械・部品・オートメーションに関連する展示会です。

日東工業の出展は昨年に続き二度目となり、昨年の来場者から大変ご好評をいただいた「放電検出ユニット（Spartect）」を今年も出展いたします。



「放電検出ユニット（Spartect）」は電路で起こる火花放電を早期に発見し、警報を出すことでユーザーに異常をお知らせし、電気火災の発生リスクを低減します。

インドネシアでは電気設備や配線を要因とした火災が頻発しており、社会課題となっています。『誠実に問題解決にとりくみ新たな価値創造に挑戦しつづける』というビジョンの下、現地で操業される企業様が直面する課題へのソリューションをご提案することで、インドネシアの持続的発展に貢献してまいります。

「MANUFACTURING INDONESIA 2025」にご来場の際は、ぜひ日東工業ブースへお立ち寄りください。

■「MANUFACTURING INDONESIA 2025」概要

・展示会名：MANUFACTURING INDONESIA 2025

・開催期間：2025年12月3日（水）～ 12月6日（土）

・会場：JAKARTA INTERNATIONAL EXPO KEMAYORAN（インドネシア・ジャカルタ）

・日東工業ブース： B2-4702（B2ホール）

・公式ホームページ（英語）：

https://www.manufacturingindonesia.com/(https://www.manufacturingindonesia.com/)

■出展製品一例

放電検出ユニット（Spartect）