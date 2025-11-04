360度のイルミネーション　クリスマスアドベント 福岡大名ガーデンシティ点灯式のお知らせ

株式会社西日本新聞社

冬の風物詩である「クリスマスアドベント」の会場として今年で3回目の開催となる「クリスマスゲートパークin福岡大名ガーデンシティ※主催：同実行委員会（株式会社西日本新聞社ほか）」は、11/14（金）～12/25（木）の日程で福岡大名ガーデンシティ(福岡市中央区大名２丁目6-50)で開催します。

【開催概要】

日程：2025年11月14日(金)～12月25日(木)

会場：福岡大名ガーデンシティ・パーク/ステージ(福岡市中央区大名２丁目6-50)

営業時間：平日/17:00～22:00、土日祝/12:00～22:00 ※24日、25日(木)は12:00～22:00で営業

会場内のヒュッテ（小屋）では、定番のホットワインやホットチョコレートをはじめ、ぐるぐるソーセージやチキン、スープなど、寒い冬にぴったりのホットメニューを販売します。

今年は昨年よりも3店舗増え、全18店舗が出店。ツリーやサンタのオブジェもさらにグレードアップし、より華やかな雰囲気に。きらめくイルミネーションに包まれた空間で、心あたたまるひとときをお楽しみください。

ぐるぐるソーセージヒュッテで販売されるホットワインサンタの置物

大名会場の名物「馬車のイルミネーション」は、実際に乗ることもできる大人からこどもまで大人気な撮影スポットです！

福岡大名ガーデンシティ：馬車のイルミネーション

クリスマスアドベントの大名会場のイヤーマグカップは、大名の森に住む守り神をコンセプトに、人形師中村弘峰さんが制作したモニュメント「大名の大狛犬」の新バージョン。2023年のマグカップから大狛犬が装いを新たにしたマグカップです。大名限定のオリジナルデザインを数量限定で販売します。

【点灯式のご案内】

福岡大名ガーデンシティ2025マグカップデザイン

開催初日の11月14日(金)18時30分より、福岡大名ガーデンシティ会場にて点灯式を実施いたします。オープニングアクトには、東京・つくば・福岡を拠点に活動するgospel choir「Kyoko and the good works」が登場。

「美しくて上品に、そしてパワフルに」をコンセプトに、心に響くゴスペルを披露します。

煌びやかなイルミネーションとともに、特別な夜の幕開けをお楽しみください。

Kyoko and the good work プロフィール写真

その他イベント情報などは、公式サイト(https://christmas-advent.jp/)内で随時公開いたします。

※掲載している内容・写真は開催前のものになります。イベントの実施内容や日程に関して変更が生じる場合がございます。詳しくは公式ホームページをご確認ください。

※公式サイトには各会場の情報を掲載いたします。