大人気シリーズ！声優×オタクの焦れ甘BL、待望の続編！ 咲みなん『その声には抗えない(2)』が11月4日発売！

株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はBivy comic レーベルより2025年11月4日にコミックス『その声には抗えない(2)』（著：咲みなん）を発売いたします。

人気若手声優×隠れオタク男子高校生

咲みなん『その声には抗えない(2)』

■あらすじ

人気男性声優の吉野と恋人になり、合鍵まで手に入れてしまった大学生の飛鳥。吉野からの過保護なほどの溺愛に、戸惑いながらも幸せな日々を送っていた。

そんなある日、飛鳥に初めて「推し」を語り合える友人・大地ができる。

楽しそうな飛鳥の姿を嬉しく思う一方、その世界が少しずつ広がっていくのを感じた吉野の心には、黒い独占欲が芽生え……



「俺なしじゃダメになっちゃえばいい」



嫉妬に濡れたイケボで囁かれると抗えない――

人気声優×隠れオタクの焦れ甘ラブ、待望の第２巻!!

■コミックス情報

Bivy comic

『その声には抗えない(2)』

著者：咲みなん

発売日：2025年11月4日

価格 ：880円（税込）

判型 ：B6

ISBN：978-4-8236-0950-3

詳細：https://x.com/bivycomic

■著者情報

咲みなん（さき みなん）



2023年『その声には抗えない【コミックス版】』刊行

主要電子書店にてデイリー１位獲得。

好評を博し、今回待望の続編発売！

■著者SNS：咲みなん X(https://x.com/xxx_5252x)

■新刊購入特典書店特典一覧[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/326_1_fdb83f9b92a23118718896be587dc0a3.jpg?v=202511041129 ]詳細はこちら :https://x.com/bivycomic

※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。

※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。

※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。

【お問い合わせ先】

info-got@gotbb.co.jp

■既刊も好評発売中！咲みなん『その声には抗えない(1)』

『その声には抗えない(1)』

著者：咲みなん

価格 ：847円（税込）

判型 ：B6

ISBN：978-4-8236-0569-7

■Bivy comic

BL CLLENNのオリジナル電子BLコミックレーベル

『ボーイズファン』

『spicomi（スピコミ）』

『NuPu（ヌプ）』

『MooiComics（モーイコミックス）』

上記作品の、紙単行本を発行していくレーベルです。

「もっとBLが好きになる」

「刺激の、その先。」

「心も躰もひとつに交わる溺愛系」

「あなたの心を刺激する」

魅力的な作品をBL好きなあなたにお届けします。

- Bivy comic 公式X：https://twitter.com/bivycomic