大人気シリーズ！声優×オタクの焦れ甘BL、待望の続編！ 咲みなん『その声には抗えない(2)』が11月4日発売！
株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はBivy comic レーベルより2025年11月4日にコミックス『その声には抗えない(2)』（著：咲みなん）を発売いたします。
人気若手声優×隠れオタク男子高校生
咲みなん『その声には抗えない(2)』
人気男性声優の吉野と恋人になり、合鍵まで手に入れてしまった大学生の飛鳥。吉野からの過保護なほどの溺愛に、戸惑いながらも幸せな日々を送っていた。
そんなある日、飛鳥に初めて「推し」を語り合える友人・大地ができる。
楽しそうな飛鳥の姿を嬉しく思う一方、その世界が少しずつ広がっていくのを感じた吉野の心には、黒い独占欲が芽生え……
「俺なしじゃダメになっちゃえばいい」
嫉妬に濡れたイケボで囁かれると抗えない――
人気声優×隠れオタクの焦れ甘ラブ、待望の第２巻!!
■コミックス情報
Bivy comic
『その声には抗えない(2)』
著者：咲みなん
発売日：2025年11月4日
価格 ：880円（税込）
判型 ：B6
ISBN：978-4-8236-0950-3
詳細：https://x.com/bivycomic
■著者情報
咲みなん（さき みなん）
2023年『その声には抗えない【コミックス版】』刊行
主要電子書店にてデイリー１位獲得。
好評を博し、今回待望の続編発売！
■著者SNS：咲みなん X(https://x.com/xxx_5252x)
■新刊購入特典
書店特典一覧
[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/326_1_fdb83f9b92a23118718896be587dc0a3.jpg?v=202511041129 ]
詳細はこちら :
https://x.com/bivycomic
※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。
※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。
※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。
【お問い合わせ先】
info-got@gotbb.co.jp
■既刊も好評発売中！
咲みなん『その声には抗えない(1)』
『その声には抗えない(1)』
著者：咲みなん
価格 ：847円（税込）
判型 ：B6
ISBN：978-4-8236-0569-7
