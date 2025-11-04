Envizom、産業と都市向けの本格的な環境インテリジェンス・プラットフォームへと進化





大手産業事業者や環境コンサルタントから信頼されているEnvizomは、従来のセンサー・ダッシュボードを超える統合環境インテリジェンスを組織に提供します。

アーメダバード（インド）, 2025年11月3日 /PRNewswire/ -- 環境規制が厳しくなり、積極的な意思決定の需要が高まる中、Oizomの高度環境インテリジェンス・プラットフォームであるEnvizomは大きな変革を遂げました。Envizomは当初Oizom製品専用に設計されていましたが、その後、本格的なSaaSプラットフォームへと進化しました。Envizomは現在、あらゆるサードパーティの環境ステーションまたはデバイスからのデータ統合、および気象APIと地理空間マップ・レイヤーをサポートしています。Envizomを使用すると、排出量の管理、大気の傾向の視覚化、コンプライアンスの追跡などをシームレスに実行できます。



環境ソフトウェアの新しい標準

リアルタイムのデータ検証、ワークフローのフラグ付け、デバイス間の互換性により、Envizomは運用上の課題を軽減します。最新バージョンでは、外部データセットのインポート、風ベクトルによる汚染の拡散の視覚化、ゾーンレベルのオーバーレイ、複数の場所の比較、大規模な長期的な汚染傾向分析のためのビデオ・エクスポートをサポートするヒートマップによるホットスポットのマッピングが可能になります。チームは、リアルタイムおよびカスタム平均しきい値に基づいてアラートを設定し、任意のカスタム時間範囲の動的なレポートを作成し、より適切な意思決定をサポートする視覚的なダッシュボードを構築できます。

Envizomがユニークなのは、実用的なインサイトに重点を置いていることです。スマート・ログブック、キャリブレーション履歴、Pollution Roseオーバーレイ、自動参照ラインなどの機能は、複雑なデータを解読するのに役立ちます。このプラットフォームには現在、産業および都市全体の監視用に設計された極座標プロット、散布図、ウィスカー・グラフなどのプレミアム分析機能が搭載されています。

よりスマートなコンプライアンス、よりスムーズな運用

世界中で3,500台以上のデバイスがサポートされているEnvizomは、業界、コンサルタント、都市当局から信頼を寄せられています。シームレスな統合により、塵埃、ガス、臭気、天候、振動、騒音などの環境データを単一のプラットフォームで包括的に把握できます。また、UAE、サウジアラビア、インド、米国などの国のスマート・シティの指揮統制センターにも統合されており、実用的な都市監視を可能にしています。このプラットフォームは、ロールベースのアクセス、リアルタイム・アラート、自動レポートをサポートし、リスクを軽減してコンプライアンスを確保します。

Envizomは、暗号化された送信と厳格なアクセス制御を備えたエンタープライズ・グレードのセキュリティに基づいて構築されており、世界的なデータ保護基準を満たしています。

「Envizomは単なるソフトウェアではありません。環境データと環境活動の間に欠けていたリンクなのです」と、Oizomの製品担当副社長であるBhumik Nayak氏は述べています。Envizomは最新の進歩により、インテリジェント監視の時代における環境インテリジェンスの状況を変え続け、Oizomの堅牢な空気質監視機器ポートフォリオを補完しています。

メディアへのお問い合わせ：

Bhumik Nayak - Oizomプロダクト担当副社長

hello@oizom.com

（日本語リリース：クライアント提供）

