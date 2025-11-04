【11/15・16限定開催】マイリトルボックスの世界観を満喫するちょっと早めのガーデンクリスマス！大きなクリスマスツリーや来場者全員に当たる豪華プレゼント、期間限定のドリンクを堪能して

My Little Box Japan 株式会社公式HP：mylittlebox.jp

My Little Box株式会社のサブスクリプションサービス「My Little Box」（マイリトルボックス）は、定期便会員向けに展開する「ライフスタイルを彩る、ご褒美ボックス」です。パリ生まれの大人気サービスで、日本では2013年に上陸し、“日常にきらめきを与える”というコンセプトのもと、会員にボックスをお届けしています。そんな「My Little Box」が東京・表参道で2025年11月15日（土）、16日（日）の2日間入場無料のクリスマスイベントを開催いたします。

美しいガーデンテラス会場では、入り口のクリスマスツリーに出迎えられ、ゲーム体験で全員もらえるプレゼント、期間限定のスペシャルドリンクや、フォトスポットを体験していただけます。まるで毎号、「クリスマスシーズンのときめき」が自宅に届くような「My Little Box」のサービスの世界観を美しい冬のガーデンでお楽しみいただけます。

イベントコンテンツ

ちょっと早めのガーデンクリスマスへみなさまをご招待■パリの「ガーデンクリスマス」を体験

大きなクリスマスツリーや輝くオーナメント、美しい花や植栽で飾られた会場で、ガーデンクリスマスを満喫。パリジェンヌたちのクリスマスの過ごし方を少しだけ垣間見るようなデコレーションで、みなさまをお迎えします。

美しいガーデンクリスマスの装飾（※画像はイメージです）ホリデーシーズンの心ときめく時間を■My Little Box「冬の特大号」を最速でチェック

今年もYSL Beautyと再びタッグを組んで、パワーアップした「冬の特大号」をガーデンに展示してお披露目いたします。普段はECのみで展開するボックスの中身をお申込み前にチェックできるのは、このイベント会場のみ。内容公開前から大好評のボックスで、新規のご購入受付枠が少なくなってきているので、実物を見てからご購入をご検討したいという方は会場にお急ぎください。

MY LITTLE BOX 冬の特大号の展示はここだけYSL Beauty のラグジュアリーな人気アイテム4点がIN■「カプセルトイ」でサプライズ体験！ご来場者にもれなくプレゼント

My Little Boxの公式Instagramのフォローとリポストで、豪華クリスマスプレゼントが当たる「カプセルトイ」にご参加いただけます。特賞は、最新号の「冬の特大号」で、YSL Beautyのアイテムが手に入るチャンス！他にもポーチや、ジュエリーコフレ、メイクブラシなどを参加者全員にプレゼントいたします。

特賞は最新号の「冬の特大号」もれなく当たる豪華プレゼント■My Little Box x Aoyama Flower Market GREEN HOUSE スペシャルドリンク

Aoyama Flower Market GREEN HOUSEにて、11月14日（金）‐ 11月16日（日）の３日間限定でコラボレーションドリンク「オレンジスパイシーソーダ」を提供いたします。スパイスコンフィチュール、ドライフルーツがたっぷり詰まった、オレンジ色が鮮やかな大人のスペシャルドリンクです。

「オレンジスパイシーソーダ」1000円（税込）可愛くて美味しいドリンクに話も弾みそう！■キャンドルプレゼント

今回のコラボレーションに先駆け、11月5日（水）より、Aoyama Flower Market GREEN HOUSE店内で税込5,000円以上のご飲食をされた方、または青山フラワーマーケット南青山本店でお花を税込5,000円以上お買い上げされた方に、My Little Boxの「ジンジャーブレッド キャンドル」をプレゼントいたします。先着限定でなくなり次第終了となります。

イベント概要

My Little Box「ジンジャーブレッド キャンドル」スイートでちょっぴりスパイシーなクリスマスの香り

My Little Boxポップアップイベント：It could be Xmas Everyday. ～まるで毎日がクリスマス～

開催日時：2025年11月15日（土）‐11月16日（金）11:00～18:00

開催場所：Aoyama Flower Market GREEN HOUSE テラス内

所在地：東京都港区南青山5-4-41-グラッセリア青山1階

（ 東京メトロ銀座線・半蔵門線 表参道駅 A5、B1出口 徒歩5分）

※店内カフェは通常時間通り営業中

※カプセルトイのプレゼントは無くなり次第終了

※本イベントは雨天決行、荒天の場合はMY LITTLE BOX公式SNSにて変更をお知らせします。

Aoyama Flower Market GREEN HOUSE

“Living With Flowers Every Dayの体感”をコンセプトに、花と緑に囲まれた心豊かな時間と空間を提供するカフェ。花農家の温室をイメージした店内は、月替わりの旬の花とみずみずしい植物に包まれた空間で、都会の喧騒を忘れる癒しのひとときをお過ごしいただけます。

https://www.afm-teahouse.com/aoyama

■テラス内装飾協力： Aoyama Flower Market ANNEX

https://annex.aoyamaflowermarket.com

My Little Box （マイリトルボックス）とは

頑張る自分に贈る、パリ生まれのご褒美ボックス

“日常にきらめきを与える”というコンセプトのもと、会員にボックスをお届けする、パリ生まれのサブスク。2013年に日本上陸後、全国総計240万箱以上のサプライズを毎月お届けしています。

ボックスの中には、厳選された人気コスメや、パリでデザインされたトレンド雑貨など、日常を楽しむヒントが満載。日頃頑張る「自分へのご褒美」や「セルフギフト」として親しまれています。

[公式HP] mylittlebox.jp「マイリトルボックス」で検索

[公式Instagram] @my_little_box_japan #マイリトルボックス

[公式オンラインショップ My Little Corner] mylittlecorner.jp「マイリトルコーナー」で検索

[パートナーシップ・コラボに関するお問合せ] Mail : partner@mylittlebox.jp