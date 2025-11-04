ドイツのデザイン筆記具ブランド「LAMY（ラミー）」×三菱鉛筆、を名入れノベルティとして取り扱い開始

LAMY（ラミー）×三菱鉛筆、コラボレーションペンが登場！KILAMEKで正式対応に

株式会社KILAMEK（本社：東京都新宿区）はこのたび、ドイツの筆記具ブランド「LAMY（ラミー）」と三菱鉛筆の共同開発による新モデル『LAMY safari JETSTREAM INSIDE（ラミー サファリ ジェットストリーム インサイド）』を、法人向け名入れノベルティとして正式に取り扱い開始いたしました。

ドイツの洗練デザインと日本の技術が融合した、上質で滑らかな書き味の1本を、記念品やビジネスギフトとしてご提案いたします。

LAMYの名入れノベルティ一覧ページ

取り扱いに至った背景

株式会社KILAMEKではこれまで、年間数万件に及ぶ法人向けノベルティ制作を通じて、「スピード対応」「専任スタッフによる提案力」「柔軟なカスタマイズ対応」といった強みを評価いただいてまいりました。

多様な企業・団体の課題に応える中で、「単なる消耗品ではなく、贈る側のセンスや理念を体現できるノベルティを採用したい」という声が年々増加しています。

近年、ビジネスギフトのトレンドは“実用性”から“ブランド体験”へと移行しつつあります。

とりわけ、洗練されたデザインと確かな機能性を兼ね備えた筆記具は、企業姿勢を象徴するアイテムとして高い注目を集めています。

こうした潮流を背景に、当社では「デザイン筆記具の代名詞」と称されるドイツブランド LAMY（ラミー） に注目しました。

LAMYは、1930年の創業以来、ドイツ・ハイデルベルクで一貫したデザイン哲学を貫いてきた筆記具メーカーです。

その代表シリーズ「LAMY safari（ラミー サファリ）」は、無駄のない構造美と堅牢な機能性で、世代や国境を越えて愛されています。

今回、そのサファリに、三菱鉛筆の高性能油性インク「JETSTREAM（ジェットストリーム）」を搭載した新モデル『LAMY safari JETSTREAM INSIDE』が登場しました。

ドイツの造形美と日本の筆記技術が融合したこのモデルは、デザインと実用性の両立を極めた逸品です。

KILAMEKでは、このモデルを名入れ対応ノベルティとして正式にラインナップへ追加。

洗練されたフォルムに企業ロゴや氏名を上品に刻印することで、受け取る相手に「信頼」「誠実」「創造性」といった印象を確実に残すギフト提案が可能となります。

単なる筆記具を超え、“企業の理念を伝えるツール”としての価値を提供する──それが本取り扱い開始の意図です。

こんな方におすすめです

・周年記念、就任祝い、創立記念など、企業の節目を印象づけたい方

・海外ブランドの高品質ノベルティを導入したい企業様

・社員や顧客に“書く喜び”を届けたいご担当者様

取り扱いブランド商品

LAMY safari JETSTREAM INSIDE

・ジェットストリームインクを搭載し、濃く滑らかな書き味を実現。長時間の筆記でも疲れにくく、快適に使えます。シンプルで洗練されたデザインは、ビジネスにも日常にも映える一本です。

・名入れ方式：パッド印刷 ／最小ロット：20本～ ／価格目安：2,970円（税抜）～ ※名入れなし（無地）の場合

※20本以上から1本単位の承りが可能になります。

LAMY safari JETSTREAM INSIDEの商品ページはこちら

名入れ可能範囲

以下で、印字位置をご確認いただけます。

LAMYの名入れノベルティ一覧ページ

今後の展開とKILAMEKの方針

KILAMEKでは、「ブランド価値を贈るノベルティ」をテーマに、LAMYをはじめとする国内外の高品質筆記具ブランドとの協業を拡充しています。

2025年度中には、Cross、Davinci、Keptなどに続き、5ブランド以上の名入れ対応体制を整備予定です。

“贈る想いをかたちにする”ノベルティ制作のパートナーとして、企業・教育・公共機関を問わず、上質なギフト提案を進めてまいります。

