第15回全国運動会の聖火リレーが開始、GAC GroupのFeng Xingya董事長兼社長が聖火ランナーを務める

香港、2025年11月3日 /PRNewswire/ -- 11月2日、中国第15回全国運動会の聖火リレーが、香港、マカオ、広州、深センの4都市で同時にスタートしました。



Feng Xingya carried the National Games Torch in the relay



香港で開催された聖火リレーセレモニーにおいて、GAC Groupの董事長兼社長であるFeng Xingya氏が、第8走者として無事に聖火リレーを完走しました。今回の聖火リレーは、Feng氏が15年ぶりに大規模なスポーツイベントで聖火ランナーを務める機会となり、同氏はかつて2010年の広州アジア競技大会でも聖火を掲げました。珠江のほとりからビクトリアハーバーの岸辺まで、Feng Xingya氏は聖火を媒介として、GACが中国から世界へと歩みを進めてきた軌跡を見届けてきました。

第15回全国運動会および障がい者・スペシャル大会の唯一の公式自動車パートナーとして、GACはテクノロジーの力でスポーツを支え、広東・香港・マカオ地域での聖火リレーに対して、包括的かつ高品質なサービスサポートを提供しています。聖火リレー全体の運営には、送迎や随行、運営支援などに複数のGAC車種が投入されました。また、フライングカー、具現化型知能ヒューマノイドロボット、L4レベルの高度自動運転といった最先端技術も導入され、3地域が共同開催するこの国家的なスポーツイベントをさらに盛り上げています。

香港での聖火リレーでは、E9 PHEVが指揮車として使用され、聖火の全行程を護送しました。GACは右ハンドル車の豊富な開発経験を活かし、E9 PHEVおよびHYPTEC HTの右ハンドル仕様を香港・マカオ地区の公式車両として特別に提供し、低炭素かつ環境に優しいモビリティソリューションによって大会を支えています。

さらにGACは、大会に向けてインテリジェント・モビリティ・サービスセンターを設立し、24時間365日体制での全行程管理と迅速な緊急対応メカニズムを運用しています。これにより、サービス車両の安全かつ効率的な運行を実現するとともに、安心感と温かみのある体験を提供し、中国のインテリジェント製造が持つ卓越した支援能力を余すところなく示しています。

2010年の広州アジア競技大会から2025年の第15回全国運動会まで、開催地こそ変わっても、GACのスポーツ振興に対する情熱と使命感は一貫しています。事業の拡大を続ける中でも、同社は革新こそが進歩を導く原動力であるという信念を揺るがぬものとして持ち続けています。

（日本語リリース：クライアント提供）

