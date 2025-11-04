Anthill Cloud：人工知能、モジュラーコンテンツ、チャネル横断的エンゲージメントの活用による製薬マーケティングの変革





コペンハーゲン（デンマーク）, 2025年11月3日 /PRNewswire/ -- 製薬・バイオ業界向けの「コンテンツエクセレンス」およびテクノロジーを手掛ける大手パートナーAnthill 社は、このほど Anthill Cloud™ の提供開始を発表しました。これは、AI、モジュラーコンテンツ、個別化エンゲージメントをワンストップで利用できるクラウドエコシステムに統合した、革新的プラットフォームです。製薬、医療機器、バイオテクノロジー業界向けに特化しており、コンテンツ作成、ガバナンス、オムニチャネル展開を統合することで、市場投入までの時間を短縮するとともに、医療従事者とのエンゲージメントを向上します。



Anthill Cloud - next-generation content operations platform for pharma



Anthill Cloudは3つの強力なモジュールを統合：

Arcane™ - 製薬業界のコンテンツ特定、再利用、作成における課題解決に向けた生成AIツール。コスト削減、複雑性の解消、コンテンツ制作の加速を実現。

Activator™ - 事前承認済みテンプレートとモジュール型コンテンツを活用し、制作を迅速化するコンテンツ作成ツール。Veeva PromoMatsおよびVeeva MedCommsと完全に統合。

Amplify™ - 医療従事者（HCP）との個別化チャネル横断エンゲージメントを年中無休24時間体制で可能にする、随時閲覧可能な情報提供ツール。医薬情報担当者の業績向上と測定可能な成果の実現を支援。

Anthill社の最高調達責任者（CPO）を務めるRasmus Kalms氏は、「Anthill Cloudにより、営業部門と医療部門は、俊敏性とコンプライアンスを無理無く両立できるようになります。当社は、製薬企業によるチャネル横断戦略に取り組みを再定義する、斬新な「コンテンツエクセレンス」エコシステムを構築しました。本製品は、AI、モジュール式コンテンツ、そして自動化を統合することでプロセス全体を変革し、医療コミュニケーションをより迅速かつ革新的、そして真に効率的なものにするものです」と述べています。

製薬・バイオ企業は拡大するコンテンツ課題に直面しています。それは、例えば地域のニーズと乖離したグローバル製品の発売、負荷の大きすぎるデジタルライブラリ、未使用のデジタル資産に対する過剰な支出、複数の規制確認を伴う長期間に及ぶ承認プロセスといったことです。

Anthill Cloudが取り組む課題：

コンプライアンスに配慮した生成AIを活用した、拡張可能なコンテンツ作成および特定。

完璧な特定可能性を実現する、完全自動化および統合モジュール型のコンテンツ作成。

医療従事者のニーズや嗜好に合わせた、高度に個別化されたインタラクティブ顧客体験。

Veeva PromoMatsなどのデジタル資産管理と統合した一体化エコシステム。

Anthill社は、マドリードで開催予定の Veera社主催の年次営業カンファレンス（Veeva Commercial Summit） の欧州セッションにてAnthill Cloud を紹介します。ご来場のお客様には、ライブ実演の視聴、および Anthill社専門家との面談 を通じて、「コンテンツエクセレンス」向上への取り組み近代化について議論する機会をご用意しています。

Anthillについて

Anthill社は、変革をもたらす「コンテンツエクセレンス」企業です。当社は、製薬企業が高品質かつ個別化された体験に対する医療従事者の期待の高まりに応えられるよう、支援します。「コンテンツエクセレンス」の原則と技術を適用することで、製薬企業がチャネル横断的な戦略に向けて作成するコンテンツの量を増やし、マーケティング・法務・規制（MLR）の承認取得を迅速化することで、チャネル横断的戦略の迅速な作成の推進を実現にします。

