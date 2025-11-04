聖隷浜松病院市民公開講座「学ぼう！食道がん」を会場・オンライン同時開催

社会福祉法人 聖隷福祉事業団

社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院（静岡県浜松市）は、市民公開講座 第13回みんなで健康ゼミ「学ぼう！食道がん」を開催します。専門の医師が食道がんについてわかりやすく解説します。 本講座は、会場にお越しいただくほか、オンライン（ライブ配信・見逃し配信）でもご覧いただけます。ぜひご参加ください。

開催概要

【日 時】2025年11月8日（土）10時～※開場9時30分

・見逃し配信期間：11月8日（土）講座終了後 から11月30日（日）まで

【場 所】聖隷浜松病院大会議室（静岡県浜松市中央区住吉 2-12-12 医局管理棟地下1階）またはオンライン

※お車でお越しの際は当院駐車場（有料）をご利用ください。

【参加費・申込み】無料・不要

【定 員】会場 300名、オンライン なし

【後 援】浜松市、一般社団法人 浜松市医師会

【お問い合わせ】聖隷浜松病院 学術広報室（TEL：053-474-2753）

【プログラム】

・講演1）食道がんの内視鏡診断と治療～発がん予防と早期発見のために～

聖隷浜松病院内視鏡センター長 芳澤 社

・講演2）食道がんの手術～大きな手術のからだへの負担を小さくする工夫～

聖隷浜松病院上部消化管外科部長 戸松 真琴

・講演3）食道がんの放射線治療～予防から根治を目指す治療まで～

聖隷浜松病院放射線治療センター長 祢里 真也

＜オンライン（ライブ配信・見逃し配信）で参加される方＞

以下のいずれかの方法でご覧ください。

・下記画像をクリックして直接視聴

・聖隷浜松病院ホームページ

https://www.seirei.or.jp/hamamatsu/news/20251108/

・YouTube「聖隷浜松病院チャンネル」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=live ]

■関連診療科のご紹介

聖隷浜松病院消化器センターURL

https://www.seirei.or.jp/hamamatsu/department/gastroenterology-center/

聖隷浜松病院上部消化管外科URL

https://www.seirei.or.jp/hamamatsu/department/gastroenterological/

聖隷浜松病院内視鏡センターURL

https://www.seirei.or.jp/hamamatsu/department/gastroenterology/

聖隷浜松病院腫瘍放射線科・放射線治療センターURL

https://www.seirei.or.jp/hamamatsu/department/tumor-radiology/

聖隷浜松病院がん診療URL

https://www.seirei.or.jp/hamamatsu/cancer/

■社会福祉法人聖隷福祉事業団（法人本部：静岡県浜松市/理事長：⻘木善治）

総合病院聖隷浜松病院（院長：岡俊明）

当院は、1962年の開設当初から高度急性期医療を目指し、常に地 域ニーズを先取りした病院づくりに取り組んでいます。循環器セン ター・救命救急センター・総合周産期母子医療センターをはじめと する高度急性期医療、先進医療や専門医療を積極的に展開していま す。国際的医療機能評価機関によるJCI認証を取得（2024年11月・5 回目認証）し、国際標準の安全で良質な医療を実践しています。 75 0 床/地域医療支援病院/災害拠点病院/日本医療機能評価機構認定/JCI（国際的医療機能評価機関）認証取得病院

URL https://www.seirei.or.jp/hamamatsu/