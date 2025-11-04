聖隷浜松病院市民公開講座「学ぼう！食道がん」を会場・オンライン同時開催

写真拡大 (全2枚)

社会福祉法人　聖隷福祉事業団

社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院聖隷浜松病院（静岡県浜松市）は、市民公開講座 第13回みんなで健康ゼミ「学ぼう！食道がん」を開催します。専門の医師が食道がんについてわかりやすく解説します。 本講座は、会場にお越しいただくほか、オンライン（ライブ配信・見逃し配信）でもご覧いただけます。ぜひご参加ください。




開催概要


【日 時】2025年11月8日（土）10時～※開場9時30分


・見逃し配信期間：11月8日（土）講座終了後 から11月30日（日）まで


【場 所】聖隷浜松病院大会議室（静岡県浜松市中央区住吉 2-12-12 医局管理棟地下1階）またはオンライン


※お車でお越しの際は当院駐車場（有料）をご利用ください。


【参加費・申込み】無料・不要


【定 員】会場 300名、オンライン なし


【後 援】浜松市、一般社団法人 浜松市医師会


【お問い合わせ】聖隷浜松病院 学術広報室（TEL：053-474-2753）


【プログラム】
・講演1）食道がんの内視鏡診断と治療～発がん予防と早期発見のために～
聖隷浜松病院内視鏡センター長　芳澤 社
・講演2）食道がんの手術～大きな手術のからだへの負担を小さくする工夫～
聖隷浜松病院上部消化管外科部長　戸松 真琴　　
・講演3）食道がんの放射線治療～予防から根治を目指す治療まで～
聖隷浜松病院放射線治療センター長　祢里 真也



＜オンライン（ライブ配信・見逃し配信）で参加される方＞


以下のいずれかの方法でご覧ください。


・下記画像をクリックして直接視聴


・聖隷浜松病院ホームページ


https://www.seirei.or.jp/hamamatsu/news/20251108/


・YouTube「聖隷浜松病院チャンネル」


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=live ]


■関連診療科のご紹介

聖隷浜松病院消化器センターURL


https://www.seirei.or.jp/hamamatsu/department/gastroenterology-center/


聖隷浜松病院上部消化管外科URL


https://www.seirei.or.jp/hamamatsu/department/gastroenterological/


聖隷浜松病院内視鏡センターURL


https://www.seirei.or.jp/hamamatsu/department/gastroenterology/


聖隷浜松病院腫瘍放射線科・放射線治療センターURL


https://www.seirei.or.jp/hamamatsu/department/tumor-radiology/


聖隷浜松病院がん診療URL


https://www.seirei.or.jp/hamamatsu/cancer/




■社会福祉法人聖隷福祉事業団（法人本部：静岡県浜松市/理事長：⻘木善治）


総合病院聖隷浜松病院（院長：岡俊明）


当院は、1962年の開設当初から高度急性期医療を目指し、常に地 域ニーズを先取りした病院づくりに取り組んでいます。循環器セン ター・救命救急センター・総合周産期母子医療センターをはじめと する高度急性期医療、先進医療や専門医療を積極的に展開していま す。国際的医療機能評価機関によるJCI認証を取得（2024年11月・5 回目認証）し、国際標準の安全で良質な医療を実践しています。 75 0 床/地域医療支援病院/災害拠点病院/日本医療機能評価機構認定/JCI（国際的医療機能評価機関）認証取得病院


URL https://www.seirei.or.jp/hamamatsu/