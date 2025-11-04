インク用アゾ顔料の世界市場2025年、グローバル市場規模（モノアゾ顔料、ジアゾ顔料、アゾ金属錯体顔料）・分析レポートを発表
2025年11月4日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「インク用アゾ顔料の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、インク用アゾ顔料のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
総論
本調査によると、世界のインク用アゾ顔料市場は2023年において数億ドル規模の市場価値を持ち、2030年までにさらに拡大する見込みです。予測期間中、安定した年平均成長率を維持すると見られています。アゾ顔料は、有機化合物の中でも最も広く使用される着色材であり、印刷インキ産業をはじめ、プラスチック、塗料、繊維など幅広い分野で利用されています。特に印刷分野においては、高発色性、耐光性、耐溶剤性を兼ね備えた高機能素材として需要が高まっています。
産業構造と市場概要
本レポートでは、インク用アゾ顔料産業のバリューチェーン全体を分析し、活版印刷用インキ、平版印刷用インキ、グラビア印刷インキ、スクリーン印刷インキなど、用途別の市場動向を明らかにしています。
製品タイプは主に「単アゾ顔料」「二重アゾ顔料」「アゾメタルコンプレックス顔料」「その他」に分類されます。単アゾ顔料は赤系やオレンジ系の高発色インキに使用され、二重アゾ顔料は黄色や茶系の耐光性顔料として広く利用されています。近年では、金属錯体化技術によるアゾメタルコンプレックス顔料の開発が進み、より高い安定性と環境耐性を実現しています。
印刷業界のデジタル化や高精細印刷への移行が進む中で、顔料の微粒子化技術や分散安定性の向上が市場成長の鍵となっています。
地域別市場動向
地域別では、北米および欧州が堅調な成長を維持しています。これらの地域では環境規制の厳格化により、低揮発性有機化合物（VOC）対応の水性インキ向け顔料や、環境負荷を低減する製品への需要が高まっています。
一方、アジア太平洋地域は世界市場をリードしており、とりわけ中国が主要な生産・消費国として圧倒的なシェアを占めています。中国政府による化学産業の近代化支援と国内印刷需要の拡大により、アゾ顔料の製造能力が強化されています。日本や韓国でも高品質インキ用顔料の開発が進み、輸出比率の高い市場構造を形成しています。インドや東南アジア諸国も製造拠点として台頭しており、世界的な供給網の中で重要な役割を果たしています。
市場分析の枠組み
本レポートでは、マクロおよびミクロの両視点から市場を分析しています。
マクロ分析として、市場規模、販売量、収益構成、用途別・タイプ別シェアを算出し、世界的な動向を整理しています。さらに、政府規制、環境基準、技術革新、消費者嗜好の変化などを加味して、成長ドライバーと課題を明確化しています。
ミクロ分析では、企業ごとの経営戦略、製品ポートフォリオ、財務実績、提携・買収動向などを詳細に評価しています。また、ユーザー側の視点からは、印刷業界におけるカラー品質要求や耐久性評価、環境対応製品への志向変化を調査し、今後の需要傾向を予測しています。
主な企業動向
本市場の主要企業には、BASF SE, Clariant International, Crenovo, Lanxess AG, Synthesia a.s., Sudarshan Chemical Industries Limited, Ferro Corporation, Sun Chemical, Tah Kong Chemical Industrial Corporation, Crown Color Technology Co., Ltd, Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd, Apollo Colors Inc, Changzhou Longyu Pigment Chemical Co., Ltd などが含まれます。
