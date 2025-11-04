韓国スタートアップ2社の日本進出を支援する実証実験を開始

株式会社エイチ・アイ・エス

株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都港区 以下、HIS）は、韓国観光公社主催の「2025 KTSC Tokyo Tourism Open Innovation Program」に参画し、韓国飲食スタートアップ企業2社の日本市場への事業展開を目的とした実証実験を開始しました。

韓国観光公社主催の「2025 KTSC Tokyo Tourism Open Innovation Program」は、日本の観光関連企業と韓国スタートアップ企業との協業を通じて、革新的な観光ソリューションを創出し、韓国スタートアップ企業の日本進出を支援することを目的としています。HISは、このプログラムの支援企業として、採択された韓国スタートアップ企業との実証実験を実施します。これにより、新たな技術やソリューションを検証し、観光産業におけるイノベーションを推進するとともに、日韓の観光産業間の相乗効果を最大化することで、お客様へより魅力的な体験の提供を目指してまいります。

実証実験１：HIS運営カフェを活用したテストマーケティング

支援対象：リプレイス社（カフェブランド名：HWASUHEON）

期間：2025年11月１日（土）～2025年11月30日（日）

場所：The Room of journey IKEBUKURO

東京都豊島区南池袋1-28-1 池袋パルコ本館M2階

URL：https://www.instagram.com/his_the_room_of_journey/

HISが運営するThe Room of journey IKEBUKUROを活用し、限定コラボメニューや店内装飾を当該韓国カフェブランドとのコラボカフェとして運営します。

同期間中、The Room of journey IKEBUKUROでは韓国フェアを実施します。

カフェメニュー イメージ

実証実験2：日本進出を目指す韓国企業の視察プログラムの共同企画

支援対象：アルファラボ社（飲食店オーナー向けコミュニティ運営企業）

期間：2025年11月4日（火）～2025年11月7日（金）

プログラム内容：日本進出の基礎と成功事例の習得、日本進出のための手法理解、日本でのパートナー企業の紹介

韓国飲食オーナーに向けた「日本視察プログラム」をHISのネットワークを活用して実施し、日本進出をより具体的に検討する機会を提供します。

HISでは、外資系飲食店の日本進出に対し、進出前の準備段階から進出後の継続的なフォローアップまでをトータルでコーディネートする支援サービスを提供しています。これまでに培った海外飲食店の日本進出支援サービスのノウハウを活かし、このたびの２つの実証実験を通じて、韓国スタートアップの日本市場における適応性および具体的な事業機会を検証してまいります。

【日本進出支援サービス 「Nippon Inspection Support NIS」】

https://www.his-j.com/corp/business/nis/