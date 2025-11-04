『天神X』、新画面デザイン9点と新料金体系を特設サイトで公開

株式会社タオ

株式会社タオは、2025年11月に発売予定のICT教育プラットフォーム『天神X』について、デザインを大幅に刷新した開発中の画面イメージ9点に加え、新料金体系を特設サイト上で公開したことをお知らせいたします。あわせて、先行情報登録者様へ無料体験アカウントを優先的にご案内するプログラムも開始いたしました。



▼情報を更新した『天神X』特設サイトはこちら

https://www.tenjin.cc/co/tenjin-x/(https://www.tenjin.cc/co/tenjin-x/)

「天神X」の“デザインの方向性”を示す、9つの画面イメージを追加公開

公開した画面例

今回追加公開したのは、開発中の画面の一部です。



学習アプリと管理アプリ、それぞれの主要な画面が含まれており、新しくなった『天神X』のデザインの方向性を、より具体的に感じていただくためのものです。30年の歴史を持つ『天神』が、いかにモダンで直感的なUIへと生まれ変わろうとしているのか、その雰囲気をご体感ください。（※詳細な機能は、オンライン面談にて個別にご紹介いたします。）

施設の運営に寄り添う、柔軟な新料金体系を発表

『天神X』では、施設の運営をより強力にサポートするため、料金体系を刷新します。

・ID課金プランを新設: 従来の「1学年1教科から」の料金体系に加え、ご利用人数に応じた柔軟なID課金プランをご用意。施設の規模や利用形態に、より寄り添ったご提案が可能になります。

・自宅学習機能が無料に: これまで別途料金となっていた生徒の自宅学習機能も、無料で標準搭載いたします。

【先行登録者様限定】無料体験アカウントの優先案内を開始

『天神X』の正式リリース後、実際にお試しいただける無料体験アカウントをご用意いたします。

今回、特設サイトで先行情報にご登録いただいた皆様には、この無料体験アカウントを一般公開に先駆けて、優先的にご案内させていただきます。

登録はこちらから：https://www.tenjin.cc/co/tenjin-x/(https://www.tenjin.cc/co/tenjin-x/)

新商品『天神Ｘ』の概要

名称： 天神Ｘ （テンジン・エックス）

提供形態： クラウド型Webアプリケーション（PWA対応）

対応環境： 主要OS（Windows、MacOS、ChromeOS、iPadOS、Android）、主要Webブラウザ（Chrome、Safari、Edge）の最新版

対応学年： 小学校・中学校の全学年

対応教科： 国語、数学(算数)、理科、社会、英語、生活（全て教科書準拠）

主な学習機能：教科書準拠の学習、個別最適化学習、スモールステップの体系学習、対話形式のアニメーションレクチャー、音声自動読み上げ 等

主な管理機能：カリキュラム作成、課題や宿題の予約・登録・提出管理、学習モニタリング、成績管理、不登校支援等

問い合わせ先

商品サイト：https://www.tenjin.cc/co/tenjin-x/

フリーダイヤル：0120-019-828

メールアドレス：support@tao-st.co.jp

営業時間：10:00～19:00（平日・土・祝）

株式会社タオ会社概要

社名：株式会社タオ

設立：1992年4月1日

代表者：代表取締役社長 黒澤慶昭

資本金：1,000万円

事業内容：教育ソフト「天神」の企画・開発・販売

所在地：〒525-0032滋賀県草津市大路2丁目9-1陽だまりビル5階

URL：https://www.tao-st.co.jp/