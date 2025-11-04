ATTACK SHARKがR11 ULTRAを発表： ゲーミングにおける軽量・高精度を再定義するカーボン・ファイバー・フラッグシップ





ニューヨーク、2025年11月3日 /PRNewswire/ -- ゲーミングはもはや単なる反射神経とパフォーマンスの競技ではありません。テクノロジー、ビジョン、デザインの融合へと進化しているのです。この哲学を体現するATTACK SHARKは、手頃な価格で高性能なメカニカルキーボード、ゲーミングマウス、アクセサリを提供するゲーミング周辺機器ブランドです。同社はこのほど、最新の主力カーボンファイバーゲーミングマウスR11 ULTRAを発表しました。この製品の発売は、高度な材料科学と一流のエンジニアリングを融合させた画期的な成果であり、プロフェッショナルゲーミングギアの精度、耐久性、応答性の新たなベンチマークを確立しました。



ATTACK SHARK R11 ULTRA カーボンファイバー ワイヤレス 8K PAW3950MAX ゲーミングマウス



R11 ULTRAの最も目覚ましいイノベーションは、その素材である鍛造ドライカーボンファイバーにあります。F1レースカーのフルカーボンボディにヒントを得たこの素材は、軽さと強度の優れたバランスを実現します。引張強度が3,500 MPaを超え、鋼鉄の何倍にもなるドライカーボンファイバーにより、R11 ULTRAは構造剛性を損なうことなく超軽量構造を実現しています。職人レベルの精度を要求する複雑な多段階のプロセスを経て作られたマウスの各シェルは、エンジニアリングの熟練度と素材の芸術性を体現しています。

R11 ULTRAは、技術的なメリットだけでなく、見た目でも際立っています。ダマスカス鋼の刃からインスピレーションを得たユニークな表面模様は、鍛造金属の流麗な優雅さと現代の複合材料のハイテクな魅力を融合しています。その結果、単なるゲーミングツールではなく、美しさとパフォーマンスの両方を追求して設計されたステートメントピースが誕生しました。

この主力製品の中心には、業界をリードするハードウェアが搭載されています。R11 ULTRAには、カスタムPixArt PAW3950MAXフラッグシップセンサーが搭載されており、最大42,000 DPI、750 IPSのトラッキング速度、50Gの加速を実現します。Nordic 52840チップセットを搭載したデュアルエンジンアーキテクチャにより、きわめて高い安定性と、ほぼ遅延のないワイヤレス接続が保証されます。20,000 FPSという業界最先端の静的スキャンレートと、8,000 Hzという高い応答性を誇るポーリングレートが、すべてのクリックと動きをミリ秒単位の精度でキャプチャし、速度と精度の新たなベンチマークを打ち立てます。独自の「ハンティングシャーク競争」により追跡感度がさらに向上し、プレイヤーは微妙な操作も実行できるようになります。これは、競争の激しいeスポーツ環境における重要な利点と考えられています。

R11 ULTRAでは快適性と耐久性も新たなレベルに到達しています。ナノメタルアイス（Nano-Metal Ice）コーティングにより、長時間のゲーム中でもクールな状態が維持され、二重層の脚によりスムーズな滑りが保証されます。7,000万回のクリックに耐えるOmronオプティカル・マイクロスイッチと200万サイクルのF-Switchエンコーダーにより、永続的な信頼性を実現します。洗練された人間工学と産業グレードの耐久性の組み合わせにより、プロと愛好家の両方の要求に応えるエクスペリエンスが生まれます。

この技術的成果の背後には、究極の捕食者のエンブレムに象徴される精度、スピード、パワーというATTACK SHARKの不朽の哲学があります。このブランドのモットーである「IGNITE YOUR GAMING JOURNEY、BUILD YOUR GAMING EMPIRE（ゲームの旅に火をつけ、ゲーム帝国を築く）」は、最先端のイノベーションと職人技を通じてゲーマーに力を与えるという使命を表しています。R11 ULTRAは、R5 ULTRAカーボンファイバーマウスとR2およびR3マグネシウム合金モデルの成功に続き、高い評価を得ているATTACK SHARKのラインナップの伝統を引き継いでいます。ATTACK SHARKは、北米、ヨーロッパ、東南アジア、南米、中東、日本、韓国で強力な存在感を示し、世界のゲーミング・ハードウェアの世界で影響力を拡大し続けています。

R11 ULTRAの導入は、ゲーミングの精度の新たな進化を告げています。ATTACK SHARKは、材料工学とパフォーマンスの最適化を進化させることで、eスポーツ テクノロジーの基準を引き上げます。そこでは、イノベーションと本能が融合し、あらゆる動作が熟練の域へと到達します。

詳細については、https://attackshark.com/をご覧いただくか、ソーシャル・メディアやDiscordでブランドにお問い合わせください。ご注文は、米国、英国、ヨーロッパ、日本のATTACK SHARK Amazonストアをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

