【栃木県足利市】JPCスポーツ教室足利店OPEN！
幅広い世代への体幹トレーニングを展開しているJPCスポーツ教室（本部：株式会社J-PRoach 代表取締役社長：髙木 宏昌）から新たに、栃木県足利市にてJPCスポーツ教室足利店が2025年11月2日にOPENいたしました。
JPCスポーツ教室では“3歳からできる体幹トレーニング”を展開しており、年齢や目的に合わせた3つのクラスを展開しております。
［体操体幹トレーニングクラス］
3歳～小学6年生を対象とし、体育で行う跳び箱やマット運動、鉄棒などの器械体操を中心とした体操の授業と、特殊なマットの上で走ったりジャンプしたりすることで遊びの中から自然と体幹を鍛えられる体幹トレーニングを合わせたクラスです。また、脳・神経系統が著しく発達するプレゴールデンエイジ期・ゴールデンエイジ期に様々な動きから刺激を与えることで運動能力を高めることが可能です。
［体幹トレーニングクラス］
小学生～高校生までのスポーツに取り組んでいる学生を対象とし、体幹トレーニングで「柔軟性」「安定性」「バランス」「連動性」の4つの能力を強化していきます。当たり負けしない身体作りや怪我をしにくい身体作りなどスポーツのパフォーマンス向上を目指すクラスです。
[大人トレーニングクラス]
成人を対象とし、運動不足からくる体力不足・姿勢の改善や運動習慣の定着などを目標とするクラスです。目標を持って1人でトレーニングすることは難しいため、グループレッスンで同じ境遇の同士たちと一緒にトレーニングできる環境をご用意しております。
JPCスポーツ教室は入会金0円・年会費0円・事務手数料0円の他に専用体操服も不要のため気軽に始められるのが大きなメリットです。また、授業は少人数制で行っており回転率がよく反復練習できる回数が非常に多いことも大きな特徴です。
JPCスポーツ教室では、全てのトレーナーがKOBA式体幹☆バランストレーニングの有資格者であるため、体幹トレーニングの指導では専門的な知識とサポートを受けることが可能です。
体験授業は無料で営業日は毎日開催しているのでぜひ一度体験にいらしてください。
【体験のお申込み先】
https://jpc-sports.com/ashikaga/
配信元企業：株式会社J-PRoach
