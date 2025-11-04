【中国時代劇と本格BLの融合】『花華やぐも、散るは密やか ～花開有時、頽靡無声～』がBS11+で11月1日から見放題&レンタル配信開始！中国×タイのBLの魅力は「BS11+ topics」の特集記事へ
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2025年11月1日（土）より中タイ共同制作「花華やぐも、散るは密やか ～花開有時、頽靡無声～」の見放題・レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333321&id=bodyimage1】
Big SuperStar Limited all rights reserved Rock Imaging International Co., Limited Distribute
中タイ共同制作ドラマ「花華やぐも、散るは密やか ～花開有時、頽靡無声～」のあらすじ
江南一の富を誇る銭荘「金銭幇」の御曹司・金小宝（ジン・シャオバオ） 。 世間知らずで天真爛漫な彼は、縁談に挑んでは失敗を重ねている。今日も縁談先から追い返され、見る目のない者を見返してやるのだと、決意を新たにしていたところ、夜道で何者かに襲われている美女に出会ったではないか。その比類のない美貌と、氷山の如き涼やかな風格に、ついに運命の相手を見つけたと心躍らせる小宝だったが、助け出した懐恩（ホワイエン）お嬢さんには秘密があるようで…。後日、再び敵と交戦した懐恩は相手に媚薬を仕込まれてしまう。懐恩を救おうと果敢に名乗り出た小宝は、気づけばむしろ“お嬢さん”に押し倒されていて…。
キャスト
俐楽（リロ） 王繇楷（ワン・ユンカイ）
スタッフ
監督：陳怡簱（チェン・イーユー）
脚本：魚繁（ユーファン）
原作：水千丞
【配信開始日】
2025年11月1日（土）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/hanahanayagumo?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/hanahanayagumo?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
