CCTV+：徳清の真珠の道：GIAHSの誇りと約束

徳清淡水梨貝複合漁業システムの授与

北京、2025年11月3日 /PRNewswire/ -- 10月31日、イタリア・ローマにて、United Nations Food and Agriculture Organization（FAO）は浙江省湖州市徳清県の代表者に青色の認証書を授与し、同県の「徳清淡水貽貝複合漁業システム」を国連「世界的重要農業遺産システム（GIAHS）」リストに正式に追加した。この瞬間は、湖州が2度目のGIAHS認定を受けたことを意味し（1度目は2017年の「桑の堤防と養魚池のシステム」）、これにより中国のGIAHS認定数は25となり、中国は世界第1位となりました。





ローマのFAOは10月31日、徳清市の真珠貝・ムール貝システムを世界農業遺産に指定した

徳清市は、約800年前の南宋時代にまで遡る人工淡水真珠養殖の発祥地としての長い歴史を持ち、独特の複合養殖システムが発展してきました。さまざまな水生生物を統合するこのシステムは、自然の生態系サイクルを確保するだけでなく、経済的利益と環境保護のバランスをとる持続可能なモデルも提供します。





注目すべきことに、10月22日、徳清市で開催された国連GeoNowにおいて、FAOのデジタル化・情報科学担当ディレクターのDejan Jakovljevic氏は、デジタル技術と文化遺産保護はシームレスにつながっていると述べました。デジタルツールと現代技術を活用して、遺産保護に科学的支援を提供し、千年の歴史を持つ真珠採取生態系を持続的に保護し、デジタル手段を用いて「徳清淡水梨貝複合漁業システム」を推進することで、保護するだけでなく、新たな命を与えることができます。

この受賞は、中国人民の800年以上にわたる真珠養殖の知恵を証明するだけでなく、国際協力と徳清真珠産業における「真珠+」産業チェーン全体の統合発展の新たな窓口を開き、江南真珠を世界にアピールするものです。徳清にとって、GIAHS の称号とデジタル イノベーションは未来への絡み合った道であり、伝統とテクノロジーを組み合わせ、農業遺産を再生する新しい方法を提供します。

