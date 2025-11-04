菊地亜美のママフェス「MAMARIAL fes. 2025」に、乳幼児向け番組「シナぷしゅ」のぷしゅぷしゅが登場！

株式会社レプロエンタテインメント

菊地亜美がプロデュースする親子向けイベント「MAMARIAL fes. 2025」(ママリアルフェス)にて、テレビ東京系で放送中の乳幼児向け番組「シナぷしゅ」（毎週月～金曜あさ7：30）との特別コラボレーションが決定いたしました。

2025年11月29日(土)・30日(日)の2日間にわたり、表参道・ワールド北青山ビルで開催される「MAMARIAL fes. 2025」。今年のテーマは「カラフルなクリスマス」とし、先日発表した豪華ゲストの出演や「PLAY! PARK」とのコラボレーション企画に加え、今回は「シナぷしゅ」のメインキャラクター・「ぷしゅぷしゅ」も登場し、イベントをさらに盛り上げます。

「シナぷしゅ」は、「赤ちゃんにも良質な動画コンテンツを提供したい！」という想いから企画・制作された、乳幼児向けのテレビ番組です。「適切な刺激で脳のシナプスを増やして、赤ちゃんの世界が『ぷしゅっ』と広がり、パパママの肩の力が『ぷしゅ～』と抜ける」というコンセプトで放送されており、今年でレギュラー放送開始から5周年を迎えました。

プロデューサーの菊地亜美は、二児のママとして日々子育てに向き合う中で、「子どもたちにはたくさんの『初めて』と感動を体験してほしい」という想いを込めて、このイベントを企画してきました。今回、「シナぷしゅ」とのコラボレーションによって、子どもたちが五感で楽しめる歌やダンス、触れ合いの機会を通じて、家族の絆を深める特別な時間を提供できることとなりました。

■「シナぷしゅ」コラボレーション企画概要

※内容は変更となる可能性がございます。最新の情報はMAMARIAL fes. 2025公式サイトおよび公式SNSにて随時更新いたしますので、ご来場前にご確認ください。

・特別ステージ

「シナぷしゅ」のメインキャラクター・「ぷしゅぷしゅ」がステージに登場！プロデューサー菊地亜美と一緒に、人気ソングに合わせて踊ります。

・撮影会

「ぷしゅぷしゅ」との記念撮影会を実施。素敵な思い出を写真に残しましょう。（人数制限あり、詳細はMAMARIAL fes. 2025公式サイトにて後日発表）

・スタンプラリー

会場内を巡って「ぷしゅぷしゅ」スタンプを集めよう！すべて集めると素敵な「シナぷしゅ」グッズをプレゼント！

・ぬり絵でクリスマスツリー

「カラフルなクリスマス」をテーマに、「ぷしゅぷしゅ」のイラストを塗ってクリスマスオーナメントを作ります。完成したぬり絵は、会場内の特設ウォールに飾り付け、みんなで彩る「シナぷしゅクリスマスツリー」を完成させます。

【菊地亜美コメント】

『5歳の長女が0歳の頃からずっと大好きな「シナぷしゅ」。今では0歳の次女も夢中で見てい

ます(ハート)ゆるくて不思議なぷしゅぷしゅが本当に可愛くて、シナぷしゅの歌を聞くと当時の育児

の思い出がよみがえります。今でも子どもたちは笑顔で踊りながら釘付けに！

そんな大好きな「シナぷしゅ」とママリアルフェスでコラボできるなんて本当に嬉しいです(ハート)

ぜひお子さんと一緒に遊びに来てください！』

【「シナぷしゅ」統括プロデューサー・飯田佳奈子さんコメント】

『9月に放送したラジオ番組「みんなでシナぷしゅラジオ」で、菊地亜美さんにゲスト出演いた

だいたご縁がきっかけで、今回のコラボレーションが実現しました。せっかくやるなら！と前

のめりにシナぷしゅサイドからも色々と提案したので、会場の随所でシナぷしゅの存在を感じ

ていただけるかと思います。スタンプラリーや塗り絵などこどもたちが楽しめる遊びも嬉しい

ですし、ママ目線で言えば、物価高な昨今、入場料無料なのが最高ですね！』

子育て世代が抱える喜びや悩みに寄り添いながら、かけがえのない家族の時間を創出する「MAMARIAL fes. 2025」。誰もが主役になれるような、温かく、そして遊び心いっぱいの空間です。一足早いクリスマスを、家族みんなの最高の思い出として刻んでみませんか？

【「MAMARIAL fes. 2025」開催概要】

◆イベント名：MAMARIAL fes. 2025 (ママリアルフェス 2025)

◆開催日程：2025年11月29日(土)・30日(日)

◆会場：ワールド北青山ビル（東京都港区北青山3丁目5番10号）

◆入場料：無料

◆内容(予定)：タレントトークショー/協賛ブース/体験ブース/飲食ブース/授乳・おむつ替えブース有り

※会場への直接のお問い合わせはお控えください。

◆主催：株式会社レプロエンタテインメント

◆プロデュース：菊地亜美

◆公式サイト（MAMARIAL fes.2025）：https://mamarial.com

◆公式Instagram：＠mamarialfes(https://www.instagram.com/mamarialfes/)

◆公式X：＠MAMARIALfes(https://x.com/MAMARIALfes)

【「シナぷしゅ」とは？】

テレビ東京系で毎週月～金曜あさ7：30から放送中の乳幼児向け番組。クレイアニメ、パペット、切り絵、うた等、1～2分間の長さの個性と彩り豊かなコーナーで構成されており、乳幼児が楽しく飽きずに見ることができます。

さらに、放送当日に番組本編をYouTubeにアップするなどネット配信を広く展開することで、「見せたいときに」「見せたい見せ方で」乳幼児に見せられる番組です。

【菊地亜美プロフィール】

1990年9月5日北海道生まれ。

2006年にレプロガールズオーディションにエントリーし、最終審査で落選するも審査員に声をかけられ所属が決定。その後、アイドリング!!!16号として活躍し、2014年に同グループを卒業。2018年に一般男性と結婚し、現在は5歳と0歳の2児の母。2023年には第16回ペアレンティングアワード(ママ部門)を受賞。2024年には初プロデュースとなるMAMARIAL fes.を開催するなど、ママタレとしても活躍中。

＜会社概要＞

社名：株式会社レプロエンタテインメント

公式HP：https://www.lespros.co.jp/

お問い合わせ先：https://www.lespros.co.jp/contact/