株式会社トミザワが展開する 「トミーバイクパーキング」が、川崎市に6カ所目、神奈川県へ13カ所目の出店となるバイクパーキングを新たにオープン！!
オフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業を中心に、トランクルーム事業やバイク駐車場事業まで幅広く展開する株式会社トミザワ（本社：東京都江戸川区、代表取締役：池島 隆）が運営する、月極バイク駐車場 「トミーバイクパーキング（https://tomybikepark.com/）」 は出店を拡大、123カ所目となる新たなバイクパーキングを11月4日（火）にオープンいたします。今回の出店で、神奈川県内では13カ所目の出店となります。
新たにオープンするバイクパーキングは、オープン日から1カ月の期間中、新規で3カ月以上ご契約される方を対象に、1ヶ月分の駐車代が無料となる、トミーバイクパーキング “オープニングキャンペーン”が適用されます。今回は宮前区犬蔵に出店。田園都市線・宮前平駅から徒歩21分、東名川崎ICのすぐ近くになります。
1車室3,300円（税込）と、ご利用いただきやすい料金設定にしています。
バイク専用の月極駐車場の需要は、都市部や賃貸マンションが多い地域を中心に高まっています。
首都圏では年々バイク専用の駐車場の供給は増えていますが、まだまだ数が不足している状況です。
新しくバイクを購入された方はもちろん、近隣でバイクパーキングをお探しの方は、この機会にぜひ「トミーバイクパーキング」をご利用ください。
【土地の有効活用をお考えの皆様へ】
狭い土地や変形地であっても、バイク月極駐車場としての活用が可能です。バイク1台を駐車できるスペースがあれば、そこから収益を生み出せます。自販機を設置するより手軽で確実です。住宅脇の空きスペースなどのデッドスペースの活用などにお困りの方、眠っているスペースがあればご何時でもお気軽にご相談ください。
【 新規オープン 】
・ トミーバイクパーキング東名川崎（11/4open）
・住所：神奈川県川崎市宮前区犬蔵1-8-10
・サイズ：100cm x 240cm（車室数：8台）
・料金： 3,300円（税込）
・設備・駐車タイプ：バリカー・外置きタイプ
【 キャンペーン概要 】
・ 名称： トミーバイクパーキング “オープニングキャンペーン”
・ 内容： 新規で3カ月以上ご契約の場合、1カ月分の駐車代が無料
・ 期間： パーキングのオープン日から1カ月間
※ご契約から90日以内に解約された場合、違約金として割引した料金全額をご請求させて頂きます。
※詳細については、株式会社トミザワ（0120-86-8585／9:00-17:00 日祝除く）にお問合せください。
■ トミーバイクパーキングについて
株式会社トミザワが、関東エリアを中心に1,000台以上の駐車スペースで展開する、“敷金・礼金・更新料0円” の月極バイクパーキング。原付から大型バイクまでサイズに合わせたパーキングに、屋内、屋外、ガレージ、コンテナなど様々なタイプをご用意。さらに、セキュリティの導入やロッカー、洗車スペース、電源コンセントなどを設置したタイプもラインナップするなど、時代に合ったバイクパーキングのあり方を日々追求しています。
展開エリア： 全123カ所（東京：91カ所、千葉：19カ所、神奈川：13カ所）
公式ホームページ： https://tomybikepark.com/
■ 株式会社トミザワについて
株式会社トミザワは、関東エリアを中心にオフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業やオフィスプランニング事業、トランクルーム事業やバイク駐車場事業などを展開する企業です。“誰かの不要と、誰かの必要をつなげる“を企業理念に、社会の様々なつながりを創ることで、資源を循環させ、ムダを無くし、人びとの快適な生活や職場環境を実現するために、様々なサービスを提供しています。
社 名： 株式会社トミザワ（Tomizawa Co.Ltd.）
所在地： 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6-47-16
設 立： 1981年4月9日
資本金： 1,000万円
代表者： 代表取締役 池島 隆
URL： https://www.tomizawa.net
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社トミザワ 総務部 堀井（広報）
T： 03-3688-7511 M： horii@tomizawa.net
配信元企業：株式会社トミザワ
