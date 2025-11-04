Zoomlion、AGRITECHNICA 2025でハイエンドなグリーン・スマート農業機械を展示

ハノーバー（ドイツ）、2025年11月3日 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.（「Zoomlion」、1157.HK）は、11月9日にハノーバーで開幕する世界最大の農業技術展示会「AGRITECHNICA 2025」において、ハイエンドなグリーン・スマート農業機械のラインナップを初披露する予定です。中国を代表する建設機械メーカーである同社は、欧州市場向けに設計されたハイブリッドトラクターや収穫機を含む9つの先進モデルを展示します。

10月29日、Zoomlionの新世代機械群が同社の象徴色「オーロラグリーン」に彩られ、ハノーバー展示場へ搬入され、同社は第5ホールで設営を開始した最初の出展企業の一つとなりました。高さ約4メートルに及ぶこれらの機械は、Zoomlionが卓越したエンジニアリングと持続可能なイノベーションに注力していることを示しています。



Zoomlion sets up its exhibition area in Hall 5 ahead of AGRITECHNICA 2025 at the Hanover Exhibition Center on Oct. 29



Zoomlionの2025年展示会は、新エネルギー、新技術、グローバルブランドの活性化という3つの戦略的柱で構成されます。

展示の中心は、欧州の農業慣行と環境基準に合わせて特別設計された新エネルギー農業機械です。これらの機械は、現代農業運営における重要課題である出力最適化、エネルギー効率、操作者の快適性向上を実現しています。

注目のハイライトは、Zoomlion独自のHIDDプラットフォームです。これは8つのコア技術で駆動される統合型ハイブリッド動力システムです。このアーキテクチャは同社の次世代スマート農業機械の基盤を形成し、効率性、自動化、接続性を強化します。

Zoomlionはまた、耕起、播種、施肥分野で100年以上の経験を持つドイツ子会社RABEの成果も紹介します。2020年の買収以来、RABEは自社のエンジニアリングの伝統をZoomlionのグローバルな研究開発・製造能力と融合させ、欧州市場向けにカスタマイズされたソリューションを提供しています。

11月9日から15日まで、Zoomlionは来場者、パートナー、業界関係者をホール5のスタンドD37へお迎えし、最新のイノベーションを直接ご覧いただき、持続可能で知的な農業に関する議論にご参加いただきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

