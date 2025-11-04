世界のAIガバナンス市場は年平均成長率32.1%で急成長
導入
AIガバナンスは、機械学習（ML）をはじめとするAIベースの技術を倫理的に導入するための法的枠組みの整備を促進します。企業は、業務フローの自動化によって業務効率を向上させ、コストを削減するために、人工知能（AI）を業務に組み込むことの利点をますます認識しつつあります。そのため、企業は生産性向上や顧客サービス革新（例えば、AI搭載チャットボットの活用）を目的とした自律型プロセスの導入に着手しています。技術の進歩により、AIシステムはこれまで以上に利用しやすく普及していますが、その利用をめぐる懸念、特にアルゴリズムのバイアスといった問題への懸念が高まっています。画像や動画の作成といった新たなAI機能の開発は、倫理的な懸念を引き起こします。
市場動向
AIによる意思決定の透明性に対する需要の高まりが世界市場を牽引
IBMが世界のCEOを対象に実施した調査では、AIへの平均支出は今後3年間で3倍以上に増加すると予測されています（Institute for Business Value）。公平性、信頼、そして差別は、近年ますます注目を集めている懸念事項であり、透明性はこれらの問題を軽減するための重要な促進要因と考えられています。データ管理は、AIの活用拡大よりも高いリスクを伴います。例えば、IBMの調査では、消費者の81%が過去1年間で企業によるデータ利用方法に対する懸念が高まったと回答し、75%の消費者が企業に個人情報を預けることをあまり信頼していないことが明らかになりました。
プライバシー、不正使用、偏見に対する消費者の懸念の高まりは、AI規制の需要を押し上げる主な要因の一つです。道徳的で透明性のあるAIを提供することは、説明責任、監視、そして責任を確保するAIガバナンスの重要な目標の一つです。さらに、多くのビジネスにおける人工知能（AI）の活用拡大に伴い、自動化された意思決定アルゴリズムによって引き起こされる偏見などの問題が深刻化しています。透明性の向上を求めることは、不透明性によって引き起こされる問題を軽減するために理にかなっています。
政府による実施の増加は大きな機会を創出する
最も革新的なコンピューティング技術である人工知能（AI）と機械学習は、世界を変えつつあります。世界中の政府が景気後退にもかかわらず、限られた予算を管理し、公共財政の義務を果たすことに苦慮する中、AIは限られた資源を効果的に活用し、複雑な問題に取り組むことで、今日何が達成可能かを再定義しています。オックスフォード・インサイツと国際開発研究センターが行った、各国政府のAI活用準備状況に関する調査では、強力な経済、賢明な公共政策、そして革新的な企業セクターを持つ国が、この分野を支配していることが明らかになりました。
シンガポール政府は、70の政府機関から公開されているデータセットをワンストップで提供する「data.gov.sg」を設立しました。このポータルには、複数のアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）からアクセスできます。このポータルでは、データの利用状況を示す情報と分かりやすい視覚化を提供しています。倫理的なAI利用のためのアプリケーションを評価する際に、シンガポールのモデルAIガバナンス・フレームワーク第2版では、ガバナンスに加えて、ステークホルダー管理、運用管理、そして人間の参加レベルを重視しています。
