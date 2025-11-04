中国時代劇『柳舟恋記（りゅうしゅうれんき）～皇子とかりそめの花嫁～』がBS11+で11月2日よりレンタル配信スタート！ 極上ロマンス時代劇の見どころ＆豪華キャストも特集記事で紹介
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2025年11月2日（日）より中国ドラマ「柳舟恋記（りゅうしゅうれんき）～皇子とかりそめの花嫁～」のレンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333240&id=bodyimage1】
（C） Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited
中国時代劇「柳舟恋記（りゅうしゅうれんき）～皇子とかりそめの花嫁～」のあらすじ
正体不明の盗賊・陸文との戦いを続けてきた淮陽王・崔行舟は、重傷を負って倒れていた陸文の妻・柳眠棠を偶然発見し、連れ帰って治療する。目覚めた柳眠棠は過去3年間の記憶を失っていて、崔行舟のことを、かつて嫁ぐはずだった男性・崔九と勘違い。これに乗じて陸文をおびき出そうと考えた崔行舟は、崔九のふりをして、自分たちが幸せな夫婦だったと柳眠棠にウソをつく。騙されているとは思いもよらない柳眠棠は、崔行舟が用意した家で妻として暮らし始める。崔行舟は藩王として政務をこなしつつ、柳眠棠の前では庶民の夫・崔九を演じる毎日に大忙し。一方、盗賊の若君・子瑜は行方不明となった柳眠棠を捜していたが…。
キャスト
ジャン・ワンイー（張晩意）「それでも僕らは～チャオ家の軌跡～」「長相思（ちょうそうし）」
ワン・チューラン（王楚然）「消せない初恋」「玉骨遥（ぎょっこつよう）」
スタッフ
監督：リウ・グオナン（劉国楠）「麗王別姫～花散る永遠の愛～」「祈今朝＜ききんちょう＞～失われた記憶、共鳴する愛～」、ツォン・シアオ（叢暁）「麗王別姫～花散る永遠の愛～」
【配信開始日】
2025年11月2日（日）
＃1～14 2025/11/2～毎日2話ずつ配信
＃15～28 2025/12/4～毎日2話ずつ配信
＃29～40 2026/1/2～毎日2話ずつ配信
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/ryushu?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/ryushu?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
レンタル
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
