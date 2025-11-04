Xinhua Silk Road：金融街フォーラム2025 年次会議が盛況裡に閉幕、実りある成果を収める

北京、2025年11月3日 /PRNewswire/ -- 金融街フォーラム2025年次会議は木曜日、世界的な転換期の中における国際経済・貿易のレジリエンス協力をテーマにしたイベントをもって閉幕した。





国内外からのゲストが、世界の投資環境や発展動向に関する見解を共有し、金融面での知恵を提供するとともに、世界および地域レベルの経済・貿易協力と発展に新たな原動力を注入した。

World Bankのシニア・マネージング・ディレクターであるAxel van Trotsenburg氏は、各国が成長を促し雇用を創出できる経済を構築することを支援することが、World Bankの究極的な目標であると述べた上で、World Bankはインフラ建設への投資、政策・規制改革の支援、非関税障壁の削減、地域統合の深化などの取り組みを通じて経済成長を後押ししていくと付け加えた。

China Merchants Group LimitedおよびChina Merchants Bank Company Limitedの董事長であるMiao Jianmin氏は、国際経済と貿易の発展は、金融ルールの相互接続とイノベーションによるエンパワーメントなくしては成し得ないと指摘し、グローバルな金融パワーは実体経済、技術進歩、社会発展とともに前進し、より包摂的な金融システムを構築して、企業のグローバルビジネス展開に対し強力な支援と革新的なツールを提供していかなければならないと述べた。

World Trade Organization副事務局長の Zhang Xiangchen氏は、特に、開発途上国のニーズに注意を払うべきであり、投資および経済・貿易協力を通じて、それらの国々がグローバル・バリューチェーンに統合されることを促進すべきだと指摘した。

中国人民銀行の前総裁であるZhou Xiaochuan氏は、インフレに注意を払う際には、中央銀行は金融安定・経済成長・雇用成長のバランスを取るべきであり、同時に、開発途上国や新興市場は外部均衡にも注意を払う必要があると指摘した。

Yin Yong氏は閉会式での挨拶において、今年の会議期間中に38件の高品質なテーマイベントが成功裡に開催され、30以上の国と地域から、政府関係者、国際機関の代表、金融機関、専門家や学者など400名以上の参加者が集まったと述べた。

Yin氏によると、会議では金融政策の「バロメーター」としての役割が強調され、東南アジア、中東、欧州、北米をカバーする5つの海外サブ会場が設けられ、いくつかの主要機関が発表され、複数の国際協力協定が締結され、100以上の重要な成果が発表され、300以上の優良企業が100以上の投資機関と緊密な交渉を行ったという。

オリジナルリンク:https://en.imsilkroad.com/p/348134.html

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com