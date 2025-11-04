FOM出版ブランドの新刊「情報リテラシー Office 2024／Microsoft 365対応」「情報リテラシー 入門編 Office 2024 Microsoft 365対応」2026年1月に発売
総合人材育成企業 株式会社富士通ラーニングメディア（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：佐竹 秀彦、以下、当社）は、2026年1月に「情報リテラシー Office 2024／Microsoft 365対応」、「情報リテラシー 入門編 Office 2024／Microsoft 365対応」を発売いたします。正式な発売日、価格、特徴等の詳細は追ってお知らせいたします。
「情報リテラシー Office 2024／Microsoft 365対応」
「情報リテラシー 入門編 Office 2024／Microsoft 365対応」
※表紙は開発中のため、実際のものとは異なる場合があります。
【特徴】
情報報リテラシー教材シリーズは、学生生活に役立つパソコン操作のスキルを網羅した教科書です。
多くの大学・専門学校の情報リテラシーの授業で教科書として採用されています。
本シリーズは、収録内容によって複数の種類の書籍をご用意しておりますので、授業カリキュラムに応じてお選びいただけます。
「情報リテラシー Office 2024／Microsoft 365対応」」は、情報モラルや情報セキュリティ対策、Windowsの知識に加え、Officeの基本機能から便利機能までご紹介しております。本書は、情報モラル、情報セキュリティの事例やパソコンの実習を通して、情報を適切に活用するための知識や技能を養い、実践に生かせるスキルを習得することを目的としています。
「情報リテラシー 入門編 Office 2024／Microsoft 365対応」は、情報モラルや情報セキュリティ対策、Windowsの知識に加え、Officeの基本的な内容をコンパクトにまとめており、これからパソコンを利用する学生に適した入門書となっています。
【FOM出版とは】
FOM出版は1989年から主にITのスキルアップに関する書籍を刊行している当社の出版事業です。パソコン初心者から資格試験の対策本まで幅広いラインアップで書籍を制作・出版、累計では3,580万部の出荷実績を誇っています。
FOM出版の書籍は、研修現場で培ったノウハウをベースに「わかりやすさ」をコンセプトに制作しており、独学の参考書としてはもちろん、各種セミナーの教材や学校の授業用教材としても多数ご利用いただいております。
■現在発売中の主なシリーズ
よくわかるシリーズ、よくわかるマスターシリーズ、情報リテラシーシリーズ、等。
【株式会社富士通ラーニングメディアについて】
国内でNo.1のITサービス売上高を誇る富士通グループの高い技術力を、人材育成という側面から30年以上にわたって支えて来ました。近年ではICTのテクニカルスキルからヒューマン・ビジネススキルまで範囲を拡げ、年間約169,000人の受講者に約2,200コースを提供する、国内最大規模の総合人材育成企業です。これからも当社は、富士通グループで蓄積してきたDX推進・人的資本経営のノウハウを基に「人材育成」を軸とした様々なサービスを提供し、お客様の人と組織を共に創ってまいります。
URL：https://global.fujitsu/ja-jp/subsidiaries/flm
【お客様お問い合わせ先】
お客様総合センター
電話：0120-55-9019
お問い合わせフォーム：https://flm-kcc.my.salesforce-sites.com/corporate/contact_education1
