バーレーンで開催された「Gateway Gulf 2025フォーラム」の傍らで...Al Salam Bank、ASB Capitalの運用資産が58億ドルに達成した設立1周年の節目を記念

・2024年第4四半期、バーレーンで開催されたGateway Gulf 2024にて設立

・運用資産（AUM）は30%増加し、58億ドルに到達。

・ASB State Street Global Equity Fund、ASB MENA Equity Fund、ASB Technology Fund、ASB Sukuk Fundなど、多様な投資商品を導入。

・総額20億ドルを超える地域発行案件において重要な役割を遂行

・XASB Sukuk ETFの立ち上げを予定。

マナマ（バーレーン）, 2025年11月4日 /PRNewswire/ -- 地域で最も急成長している金融グループの1つ、Al Salam Bank（バーレーン証券取引所での取引コード：SALAM、ドバイ金融市場での取引コード：SALAM_BAH）は、資産運用および投資銀行部門であるASB Capitalの設立1周年を迎えました。これは、2024年にバーレーンで開催されたGateway Gulfでの設立以来、着実な成長、商品革新、そして地域拡大を遂げた1年の節目を示すものです。



Rafik Nayed, Al Salam Bank Group CEO and ASB Capital Managing Director



2024年11月に設立されたASB Capitalは、現在58億ドルの資産を運用しており、拡大を続けるグローバルな顧客基盤からの信頼を反映しています。過去1年間で、同社はState Streetとの提携によるGlobal Equity Fundをはじめ、MENA Equity Fund、Technology Fund、Sukuk Fundなど複数の投資ソリューションを立ち上げ、グローバルおよび地域市場への多様な投資機会を顧客に提供することで、その存在感をさらに強化しました。

この1年で、ASB Capitalのアドバイザリー業務およびポートフォリオ運用委任契約は大きな成長を遂げ、富裕層、ファミリーオフィス、法人、機関投資家向けに裁量型および非裁量型ポートフォリオ双方の拡大を実現しました。

Al Salam Bankの統合型金融サービス・エコシステムの一部として、ASB Capitalはグループの投資および資本市場活動を推進する上で重要な役割を果たしています。2025年には、同社はBapco Energies、Kuwait International Bank、Solidarity Bahrainなど、複数の地域発行案件において重要な役割を果たしました。この分野ではその後も複数の委任契約が締結されており、ASB Capitalが地域市場において戦略的な地位を確立していることを示しています。

ASB Capitalは、DWSのXtrackersとの提携によりXASB Sukuk ETFを立ち上げる予定であり、債券投資へのアクセスを拡大するとともに、イノベーション主導の資産運用アプローチをさらに強化します。

Gateway Gulfフォーラムの合間を縫って、Al Salam BankグループCEO兼ASB CapitalマネージングディレクターのRafik Nayed氏は、次のように述べました。「ASB Capitalの初年度は、Al Salam Bankの長期的な成長ストーリーにおける重要な章を刻むものです。私たちはこれまで、信頼の構築、顧客との関係深化、そして投資商品の拡充に注力してきました。運用資産残高の成長、新ファンドの立ち上げ、資本市場取引の成功はすべて、顧客に価値を提供するという当行の揺るぎないコミットメントを反映しています。ASB Capitalは現在、地域を代表する資産・ウェルスマネジメント企業の一つとして位置付けられており、今後も新たな機会の創出に注力してまいります。」

Al Salam BankとASB Capitalの両社は、バーレーンの強固な金融エコシステムを活用しながら事業の地域的拡大を進めており、銀行業務、資産運用、投資アドバイザリーを横断する包括的で顧客中心の金融ソリューションを提供するという共通のビジョンを推進しています。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2811203/Bahrain_EDB.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

