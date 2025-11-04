ゴーディー訪問・交流会(2025年10月)実施のご報告

沖縄バスケットボール株式会社

「おおきなわ」の活動の一環として行っている「ゴーディーによる訪問・交流会」にて、10月はホームタウン沖縄市をはじめ、うるま市、宜野湾市の施設やイベントに訪問しました。ご協力いただいた各施設の皆さま、ありがとうございました。

今回の訪問では、保育園や幼稚園での交流会や地域イベントに参加し、子どもたちや地域の皆さまと楽しい時間を過ごしました。

ダンス訪問では、キングスやゴーディーに関するクイズやストレッチを実施しました。ボール遊びでは、グループごとでパス練習を行ったり、「GO GO KINGS！」の掛け声でお友達を応援するなど、会場が一体となって盛り上がりました。

また、10月13日(月)「スポーツの日」に宜野湾市で初めて開催された「スポーツウェルネスフェスタ」には、ゴーディーと一緒にキングスダンサーズも参加しダンスを披露しました。フリースローチャレンジコーナーや次世代のデジタルチャンバラ「SASSEN」、グラウンドゴルフ体験などのスポーツ体験を行う子どもたちを応援し、地域の皆さまと交流を深めました。

さらに、「沖縄市桃山公園内体験学習施設やまっち」と「沖縄市福祉文化プラザ児童センター」で開催されたハロウィンイベントでは、仮装した参加者の皆さまとダンスを楽しみ、お菓子配りを通じて賑やかな時間を過ごしました。

沖縄バスケットボール株式会社グループ一同、地域の皆さまとの交流を大切にし、今後も沖縄に根ざした活動を続けてまいります。

■訪問先

10月3日(金)高江洲こども園(うるま市)ダンス交流

10月10日(金)みはら保育園(沖縄市)ダンス交流

10月13日(月)スポーツウェルネスフェスタ(宜野湾市)

10月17日(金)安慶田幼稚園(沖縄市)ボール遊び

10月21日(火)知花保育所(沖縄市)ダンス交流

10月28日(火)桃山公園内体験学習施設やまっち(沖縄市)ハロウィンイベント

10月29日(水)越来幼稚園(沖縄市)ボール遊び

10月31日(金)沖縄市福祉文化プラザ児童センター(沖縄市)ハロウィンイベント

キングスでは「おおきなわ」の活動の一環として、あいさつ運動や地域美化活動、地域との交流活動などを行なっております。今後も、ここ"沖縄"で"大きな輪"を作っていけるよう球団一同取り組んでまいります。

共に「おおきなわ」を広げる活動をご希望される方は、ご相談からでも可能ですので、ぜひお問い合わせください。

