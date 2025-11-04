こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【いきなり！ステーキ】希少部位「うわみすじステーキ」を全店で期間限定販売
～こだわりの特製ガーリック醤油ソースで新たな味覚体験を提供～
株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、2025年11月11日(火)～12月21日(日)までの間、希少部位「うわみすじステーキ」をいきなり！ステーキの全店舗で期間限定販売いたします。
【お肉の特徴】
今回販売する「うわみすじステーキ」は、肩甲骨の内側にあるミスジの上部である希少部位を使用しています。また、肉質は赤身の割合が高く脂肪が少なめでありながらも、柔らかさはヒレに匹敵する食感です。肉本来の旨味が強く、噛み応えと柔らかさを併せ持っています。
【ソースの特徴】
同商品には、今回のキャンペーンのために試作を重ねて完成させた「特製ガーリック醤油ソース」を添えて提供いたします。このソースは醤油ベースで、おろしにんにくに加えてローストガーリックを使用。にんにくがくどく感じない量で調整を加えながら配合することで、香ばしいコクのあるにんにく感と、さらに深みのある旨味を実現しています。ソースのポイントとして微量の焦がし醤油を加えることで、にんにくに負けない醤油の豊かな香り、風味、コクを感じるよう仕上げており、うわみすじの旨味を一層引き立てます。
特に今回開発した特製ガーリック醤油ソースは、ガーリックの配合バランスと焦がし醤油の絶妙な使い方により、これまでにない深い味わいを実現できました。いきなり！ステーキならではの新しい味覚体験を、ぜひこの機会にご堪能ください。
■商品名
うわみすじステーキ（特製ガーリック醤油ソース付き）
■販売期間： 2025年11月11日（火）～ 2025年12月21日（日）
※ランチ・ディナー共に終日販売
※なくなり次第終了
■販売店舗： いきなり！ステーキ全店舗
※デリバリーでも同日販売
※デリバリーは店舗価格と異なります。
■価格（税込）
・150g：1,580円
・200g：1,990円
・300g：2,650円
