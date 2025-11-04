Kexing Biopharm、CPHIフランクフルト2025（CPHI Frankfurt 2025）でグローバル戦略を紹介し、パートナーシップの機会を設ける

フランクフルト（ドイツ）、2025年11月2日 /PRNewswire/ -- 10月28日から30日にかけて、Kexing Biopharmは世界有数の影響力を持つ医薬品展示会「CPHIフランクフルト2025（CPHI Frankfurt 2025）」に出展し、主要製品ポートフォリオと国際的な商業化ソリューションをグローバル市場のパートナーに紹介しました。

会期中、Kexing Biopharmの国際事業チームは複数国の業界関係者との実りある会談を実施しました。議論では、製品登録、市場アクセス、地域別協業戦略などのテーマに焦点を当てました。当社はまた、国際基準に準拠した品質と規制システムに支えられた、原薬から最終製剤までの一貫した製薬能力を披露しました。

CPHIフランクフルト（CPHI Frankfurt）は製品およびサービスを展示するプラットフォームであるだけでなく、業界情報共有と資源統合のための重要な架け橋でもあります。この目的のため、当社のチームは競合他社のブースを積極的に訪問し、顧客との面談をスケジュールし、グローバルな製薬業界の動向や海外市場の政策動向について業界パートナーと情報を交換しました。これにより、当社の今後の海外展開戦略を最適化するための貴重な経験を蓄積すると同時に、潜在的な顧客を特定することができました。

近年、Kexing Biopharmは「グローバル・セレクション + グローバル・カバレッジ（Global Selection + Global Coverage）」戦略を推進し、腫瘍学、自己免疫疾患、代謝疾患、専門治療領域において高品質な製品を特定・導入してきました。このプラットフォーム型国際化モデルを通じ、Kexingは世界中で高品質な中国医薬品の商業化を加速することを目指しています。

今後もKexing Biopharmは、オープンな協業、専門的な運営、患者中心のアプローチを通じてグローバル市場での存在感を拡大し、より多くの地域の患者にアクセス可能な高品質な医療ソリューションを提供し続けることを約束します。

Kexing Biopharm（証券コード：688136.SH）は、組み換えタンパク質、抗体、細胞/遺伝子治療など、独自のモダリティを有する革新的医薬品の研究開発、製造、販売に従事する多国籍バイオ医薬品企業です。

Kexingは、最先端技術プラットフォームを構築し、新規標的療法や薬物送達システムの開発を推進することで、腫瘍学、自己免疫疾患、抗ウイルス治療分野における未充足の臨床ニーズに応え、患者の生活に大きく意義あるポジティブな影響をもたらすことを目指しています。

「革新と国際化（Innovation & Internationalization）」という2つのエンジンによるプラットフォーム開発モデルを堅持し、Kexingは高品質なバイオ医薬品の分野で世界をリードする企業となることを目指し、世界中の患者の健康向上に貢献しています。

