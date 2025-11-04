Novo Tellus、Grand Venture Technologyとの変革的成長パートナーシップを完了





Aalbertsによる非公開化の完了に伴い、Grand Venture Technologyがグローバル成長の次なる章へ踏み出す

シンガポール、2025年11月2日 /PRNewswire/ -- 産業およびテクノロジー企業の育成に注力する大手プライベート・エクイティ・ファンドであるNovo Tellusは、Grand Venture Technology（以下「GVT」または「同社」）への投資を無事完了したことを発表します。



Novo Tellus completes its transformative growth partnership with Grand Venture Technology



Novo Tellusは2021年3月、GVTとのパートナーシップを開始しました。同社は当時、1株あたり0.33シンガポールドルで合計3,000万シンガポールドルを出資し、GVTの製造能力および生産体制の大幅な拡充を支援しました。

この4年間、Novo TellusはGVTと緊密に連携し、同社の技術力、顧客基盤、事業分野、生産能力および生産性の向上を支援してきました。その結果、GVTは大幅な利益成長と株主価値の向上を実現しました。

そして2025年7月、GVTはグローバルな製造リーダーであるAalberts Advanced Mechatronicsによる、1株あたり0.94シンガポールドルでの買収提案を発表しました。 この取引は2025年10月27日に完了し、Novo TellusとGrand Venture Technology間の提携が完了したことを示しました。

過去4年間におけるGVTの変革的な成長を振り返り、CEOのJulian Ng氏は以下のように述べています。「当社の経営チームがNovo Tellusとのパートナーシップのもとで、戦略的なお客様や献身的な従業員の支援を受けながら成し遂げた成果を誇りに思います。

この4年間で、GVTは以下のような成果を達成しました。

・世界有数の半導体製造装置メーカーに対する主要な製造サプライヤーへと成長しました。ペナンに新工場を建設し、専門的な製造技術を拡充するとともに、顧客と緊密に連携して、現在の半導体製造分野の最先端技術を推進してきました。その取り組みの一環として、戦略的パートナーであるLAM Researchから「最優秀サプライヤー賞（Best Supplier Award Recognition）」を受賞しました。

・シンガポール、マレーシア、中国で3件のM&Aを完了し、顧客向けに人材力・技術力・事業規模の拡大を加速させました。

・投資家向け広報活動を強化し、世界的な優良資産運用会社から新たな資本と支援を獲得しました。



From left to right: Julian Ng, CEO of Grand Venture Technology; Loke Wai San, Managing Partner of Novo Tellus; Ricky Lee, Executive Deputy Chairman of Grand Venture Technology



信頼できるパートナーであるNovo Tellusと共に働く日々がなくなるのは寂しいですが、Aalbertsの一員としてアジアにおけるグローバル製造事業のさらなる発展に貢献できることを楽しみにしています。」

「Grand Venture Technologyの優れたリーダーシップ陣と共に仕事ができたことを光栄に思います」と、Novo Tellusのマネージング・パートナーであるLoke Wai San氏は述べ、さらに「大きな変革を遂げたこの成長の過程にパートナーとして関われたことを誇りに感じる一方で、過去数年間にわたりGVTの将来に対する高い志を実現するためにたゆまぬ努力を続けてきた執行副会長のRicky Lee氏、CEOのJulian Ng氏、そしてすべてのリーダーおよび社員の皆様に心から感謝しています。

今年、Julian Ng氏とRobby Sucipto氏がそれぞれシンガポール・コーポレート・アワード2025（Singapore Corporate Awards 2025）において『年間最優秀CEO（CEO of the Year）』および『年間最優秀CFO（CFO of the Year）』を受賞されたことは、ここ数年における両氏の卓越した功績にふさわしい評価であり、非常に意義深いことだと感じています。

Grand Venture Technologyは、持続的に成長する企業を育成するというNovo Tellusの理念を体現しています。Aalberts NVの傘下で今後さらに発展していくGVTに対し、私たちの関与がその持続的成長の基盤と推進力を築く一助となったことを願っています」と付け加えました。

Grand Venture Technologyについて

2012年に設立されたGVTは、複雑な精密機械加工部品、板金部品、メカトロニクスモジュールの製造において、急成長を遂げている信頼性の高いソリューションおよびサービスプロバイダーです。シンガポール、ペナンおよびジョホール（マレーシア）、さらに蘇州（中国）にある同社の製造拠点は、最新の自動化製造技術、クラス10,000のクリーンルーム設備、そして認証取得済みの品質管理システムによって支えられています。同社グループには、高い専門性と献身的な姿勢を持つエンジニアリングチームが在籍しており、世界中の有力なパートナーおよびサプライヤーのネットワークに対して、幅広いエンジニアリング、組立、試験、製品ライフサイクル管理ソリューションを提供しています。GVTの顧客ポートフォリオは、半導体、エレクトロニクス、分析ライフサイエンス、航空宇宙、医療、産業オートメーションといった分野に及び、いずれもそれぞれの市場で世界有数のOEM企業が名を連ねています。Grand Venture Technologyの詳細については、gvt.com.sgをご覧ください。

Novo Tellusについて

Novo Tellusは、東南アジアにおいて持続的に成長するテクノロジー企業および産業企業の育成に注力するプライベート・エクイティ・ファームです。同社は、グローバルなテクノロジー・エコシステムの変化に対する深い洞察力と、経営陣との積極的かつ共感的なパートナーシップを通じて、持続的な企業価値と優れた投資成果を創出する点で高く評価されています。

Novo Tellusとの提携について詳しくは、novotellus.comをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

