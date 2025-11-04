二階堂ふみ ×ciiron TOKYO「ciiron TOKYO Re:」（シーロントウキョウ アールイー）が11月7日（金）に発売スタート

ciiron TOKYO合同会社

俳優・二階堂ふみさんと ciiron TOKYO がコラボレーションし、再生素材を用いたスペシャルコレクション「ciiron TOKYO Re:(シーロントウキョウ アールイー)」を 2025 年 11月7日 (金) AM11時ごろより ciiron TOKYO 公式オンラインストア（https://ciiron.tokyo/）にて発売いたします。

2021 年にローンチした ciiron TOKYO(シーロントウキョウ) は、「相棒と、オシャレを楽しもう。」をコンセプトに、安全性と使いやすさ、そしてファッション性を兼ね備えたドッグギアを提案してきました。

今回のスペシャルコレクションでは、俳優の二階堂ふみさんと共に、これまで培ってきたデザイン哲学に “エシカル” という視点を加え、リサイクル素材を採用。環境配慮をしつつ、日常に溶け込む洗練されたデザインと、実用性を両立したプロダクトに仕上げています。

また、本コレクションの売上の 10％を、アニマルライツのために活動している団体に寄付いたします。

寄付先：GOGO groomers / Honey’s Farm Sanctuary / wolf hill

【コラボレーションの経緯】

動物愛護や環境問題に強い関心を持ち、自らの言葉と行動で発信し続けてきた二階堂ふみさん。2024 年の ciiron TOKYO 企画「犬とわたし」のインタビューを受けて頂いたことをきっかけに、ciiron TOKYO のハーネスやリードを日々の散歩で愛用してくださったことが、今回のコラボレーションのきっかけとなりました。

ドッグギアには、もっと “落ち着いたかっこよさ” があっていい。

そんな商品をサステナブルな素材で作りたい。

― 二階堂さんの想いに、ブランドとしても深く共鳴しました。

今回のプロダクトでは、落ち着いたデザインとスタイル性を両立しながら、環境にも配慮した、新しいドッグギアを目指しました。使用したのは、製品としての強度や安全性をしっかりと確保しながら、環境への配慮も叶える素材。数ある選択肢の中からたどり着いたのが、リサイクルポリエステル繊維、「ECOPET(R)」です。

【素材について：ECOPET(R)】

ECOPET(R)は、繊維くず・衣料の裁断くずなどの“これまで廃棄されていたもの”を原料とし、再生されたリサイクルポリエステル繊維です。

※ECOPET(R)は帝人フロンティア株式会社の登録商標です。

【エコペット (R) を選んだ理由】

ドッグギアとして求められる強度と品質を持ちながら、廃棄物を価値ある素材へと昇華する、まさに“サステナブルな選択”となりました。現状では、バージンポリエステルより、リサイクルされた再生ポリエステルのほうがコストがかかるという事実があります。一方で、今はまだ特別でも、未来では“ふつう”になる。そんな変化を目指して。

【デザインについて】

サステナブルな素材を使いながらもスタイリッシュで、日常のファッションに自然になじむ落ち着いたデザインを目指しました。

デザインは 2 種類。クラシックでタイムレスな魅力を持つペイズリー柄とタータンチェック柄を採用。流行に左右されない落ち着いたスタイルは、日々のお散歩にさりげない品を添え、特別な時間へと変えてくれます。

Photographer：Kosuke Mae

Stylist：Eri Takayama

Hair & Make-up：Aiko Tokashiki

【ciiron TOKYO Re: （シーロントウキョウ アールイー）COLLECTIONについて】

「Re:」Rethink, Reconnect, Respect.地球へ、相棒へ、自分自身へ。

FUMI NIKAIDO × ciiron TOKYO のサステナブル・ラインです。

ータグに込めた想いー

一目では判別できない、あえて曖昧に描かれた動物のシルエット。

そこに浮かぶ、ひらがなの「ふ」は、二階堂ふみさんの名前の一文字です。

このタグに込めたのは、どんな生きものにも、やさしく、等しく寄り添いたいという想い。

姿かたちや種類にとらわれず、ただ「いま、ここに生きている存在」として向き合う視点。



それは、動物と人とのあいだにある“当たり前”を、静かに問い直す小さなきっかけとなるかもしれません。

【二階堂ふみさんのコメント】

愛犬との暮らしは、日々学びと幸せを感じています。

ご飯を食べる姿、寝ている姿、遊んでいる姿、お散歩をしている姿。命の輝きでいっぱいな家族との絆を、このコラボアイテムで表現したいと思いました。

毎日のお散歩を楽しく安全で豊かな時間にできるアイテムだと思います！

すべての犬たちに愛をこめて。

二階堂ふみ

【商品概要】

１.ZOY（ゾイ）/Paisley

深みのあるボルドーレッドに、ターコイズやオレンジのペイズリーモチーフをあし らったクラシックなデザインの ZOY 。クラシカルな気配が、日常のスタイルに品格をもたらします。ペイズリーは古来より「生命の息吹」や「繁栄」を象徴してきた模様。その曲線が描く力強さに、人と動物たちの「再生」と「絆」を重ねました。日常にそっと寄り添いながら、生命の物語を纏うような一本です。

２.GG（ジジ）/ Tartan

グリーンを基調としたタータンチェック柄の GG。シンプルながらも奥行きのあるチェックパターンは、カジュアルからシックまで幅広いスタイルにマッチ。上品でタイムレスな雰囲気を持ち、デイリー使いにぴったりなデザインです。タータンは古来、スコットランドの氏族を象徴し、日本の家紋のように誇りと絆を示してきました。その精神を受け継ぎ、大切な家族として動物たちに纏わせることで、新たな絆の証へ。タータンは単なる模様ではなく、大切な家族の一員であることの証明となるのです。

首輪”ZOY”

Size：XS~L

Price：\3,850～\4,660

ハーネス”ZOY”

Size：S、M、L、XL

Price：\7,700～\8,950

リード”ZOY”

Size：15mm、20mm、25mm幅

全長約125cm

Price：\4,950～\5,250

ショルダーリード”ZOY”

Size：15mm、20mm幅

Price：\8,450～\8,650

首輪”GG”

Size：XS~L

Price：\3,850～\4,660

ハーネス”GG”

Size：S、M、L、XL

Price：\7,700～\8,950

リード”GG”

Size：15mm、20mm、25mm幅

全長約125cm

Price：\4,950～\5,250

ショルダーリード”GG”

Size：15mm、20mm幅

Price：\8,450～\8,650