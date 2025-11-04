DeepRoute.ai、2025年末までに量産型市販車を使用したロボタクシー事業を開始





深セン（中国）、2025年11月2日 /PRNewswire/ -- DeepRoute.aiは、自動運転技術のパイオニアとして、2025年末までに量産型の市販車を使用したロボタクシー事業を開始する計画を発表しました。この取り組みは、自動運転技術の商業化に向けた重要な一歩であり、DeepRoute.aiの量産車プラットフォームを活用して大規模な展開を加速させ、一般ユーザーへの利便性とアクセス性を高めることを目的としています。

AlibabaやGreat Wall Motorを含む投資家から5億ドル以上の支援を受けるDeepRoute.aiは、中国で既に約15万台が一般消費者向けの運転支援車として導入されている実績ある同一プラットフォームを活用し、年末までに20万台を超える見込みの量産車をベースにロボタクシーを展開する計画です。この量産車を活用するアプローチは、高額な特注車両に依存する従来型のロボタクシー事業者と鮮明な対比を成しています。

製造段階で自動運転システムを車両に直接統合することで、同社は高額な後付け改造費を排除し、さらに高精度地図を不要とするナビゲーション技術により、高精度地図のライセンス料や継続的な保守費用も削減しています。この量産車アプローチにより、長期間にわたる地図作成の準備を必要とせず、新たな都市への迅速な展開が可能になります。





「当社のアプローチの大きな強みは、ロボタクシープラットフォームと量産車が同一のコア技術基盤の上に構築されている点にあり、高い一貫性とシームレスなプラットフォーム間の相互運用性を実現していることです」と、DeepRoute.aiのCEOであるMaxwell Zhou氏は述べています。同社は、拡大を続けるグローバルな車両群から得られる知見を活用し、多様な都市環境で技術の改良と検証を継続的に行うことで、消費者向け市場における実用的な自動運転機能の展開を加速させています。





ロボタクシー市場の機会は世界的に広がっており、特に欧州、日本、韓国で大きな成長が見込まれています。DeepRoute.aiの量産車によるアプローチは、これらの市場に適した低コストなハードウェア構成を実現しており、欧州における高い労働コストと先進的な規制環境、さらに日本と韓国が抱える高齢化やドライバー不足といった深刻な人口動態上の課題が、自動運転ライドシェアサービスの普及にとって好条件を生み出しています。同社は、現地化対応とパートナー連携を強化するため、欧州での事業拠点の確立を積極的に進めています。

DeepRoute.aiは、スマート運転ソリューションの研究、開発、および応用に注力する人工知能企業です。量産型スマート運転ソリューションを初めて開発し、量産型乗用車へのエンドツーエンド・モデルとVLAモデルの展開における先駆者であるDeepRoute.aiは、物理世界における汎用人工知能の創造を目指しています。

詳細については、DeepRoute.aiの公式ウェブサイトをご覧ください。また、LinkedInおよびXでDeepRoute.aiをフォローし、YouTubeチャンネルを購読して最新情報をご確認ください。

