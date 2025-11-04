あなたにおすすめのクッキングオイルは？「適油診断」を公開！「適油診断でＱＵＯカードＰａｙが当たる！キャンペーン」も実施！

日清オイリオグループ株式会社

日清オイリオグループ株式会社（社長：久野 貴久）は、さまざまなクッキングオイルの特長をお伝えし、お客さまの関心や好みに合った商品を紹介するインタラクティブ動画コンテンツ「適油診断」を当社公式ホームページなどで公開しました。公開に合わせて、対象商品の購入レシートで応募いただける「適油診断でQUOカードPayが当たる！キャンペーン」を2025年11月4日（火）から実施します。

この機会に、あなたの関心や好みに合うクッキングオイルとの出会いをお楽しみください。

【適油診断概要】

動画を視聴しながら、いくつかの質問に答えると、あなたの関心や好みをもとにおすすめのクッキングオイルが示されます。

適油診断の視聴はこちら https://dpop.mil.movie/QphrEX/

【キャンペーン概要】

キャンペーン期間中、キャンペーンサイトから「適油診断」を実施し、対象商品の購入レシートで応募すると、オリジナル QUOカードPay1,000円分が抽選で1,000名様に当たります。

キャンペーンサイトはこちら https://get-cp.jp/tekiyucp

【キャンペーン詳細】

●対象商品

日清ヘルシークリア

日清キャノーラ油ヘルシーライト

日清キャノーラ油ハーフユース

日清こめ油

日清キャノーラ＆アマニ油

日清キャノーラ＆オリーブ

日清MCTリセッタ

※すべての容量帯が対象です。

●応募期間

2025年11月4日（火）10時 ～ 2026年1月9日（金）23時59分

※対象となるレシートの期間： 2025年10月25日（土） ～ 2026年1月9日（金）購入分

●賞品・当選者数

オリジナルQUOカードPay（1,000円分） 1,000名様

※QUOカードPayは、スマートフォンで使えるデジタルギフトです。専用のアプリが不要で、メールなどで送られてきたURLを開くだけで、簡単にご利用いただけます。

QUOカードPayの使い方 https://www.quocard.com/individual/use/quopay/

●応募方法

ご応募には対象商品を購入したレシート画像の添付が必要となります。

応募フォームに従って、必要事項を入力のうえ、対象商品を1点以上ご購入されたレシート画像をアップロードすることでご応募できます。

１. キャンペーンサイトから適油診断を実施

２. 対象商品を購入したレシートを撮影

３. キャンペーンサイトの応募フォームに必要事項を入力

４. １.の診断結果を回答、２.で撮影したレシート画像を応募フォームからアップロード

※応募規約や注意事項の詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

●当選発表

賞品の送付をもって発表にかえさせていただきます。

●キャンペーンに関するお問合せ先

日清オイリオグループ株式会社「適油診断でQUOカードPayが当たる！キャンペーン」事務局

・電話番号： 0120-98-4184 （フリーダイヤル）

・受付期間： 2025年 11月 4 日（火） ～ 2026年1月9日（金） 平日 10 時～17 時

（土・日・祝日および冬季休業期間2025年12月29日（月） ～ 2026年1月2日（金）を除く）