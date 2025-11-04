世界の栄養補助食品市場は年平均成長率6.05%で着実に成長
導入
栄養補助食品は、食事の栄養価を高め、通常の食事では不足または欠乏している可能性のある必須栄養素を補給することを目的とした特別に設計された製品です。これらのサプリメントは、通常の食事摂取量を補い、健康状態、幸福感、パフォーマンスの向上、または特定の疾患の予防と治療を目的として特別に配合されています。錠剤、カプセル、タブレット、粉末、液体など、さまざまな種類の栄養補助食品が利用可能です。これらの製品は通常、ビタミン、ミネラル、アミノ酸、ハーブ、その他の栄養成分で構成されており、食事の栄養価を高めることを目的としています。
市場動向
慢性疾患と栄養不足の増加が世界市場を牽引
心血管疾患、糖尿病、肥満、がんなどの慢性疾患の発症率と影響の増加は、世界の医療制度と経済にとって大きな障壁となっています。世界保健機関（WHO）によると、慢性疾患が原因で70歳未満の成人が年間1,700万人も亡くなっています。栄養補助食品は、必須栄養素、抗酸化物質、抗炎症物質、その他の有益な成分を摂取することで、リスク要因を調整し、治療効果を向上させることで、多くの疾患の予防や管理に役立ちます。
さらに、特に低所得国および中所得国では、鉄分、ヨウ素、ビタミンAなどの栄養素が不足する傾向が顕著です。これらの不足は、何百万人もの人々の健康状態と生活の質に大きな影響を与えています。NLM（国立栄養研究所）に掲載された調査によると、世界で約20億人がヨウ素欠乏症（ID）に苦しんでおり、約5,000万人が臨床症状を示しています。栄養補助食品は、これらの欠乏症を効果的に改善し、患者の栄養状態と全体的な健康状態を改善することができます。したがって、これらの要因が世界市場を牽引しています。
新製品の発売は大きなチャンスを生み出す
近年、予防医療への関心の高まりを受け、大手企業が革新的な栄養補助食品の市場投入を加速させています。例えば、2022年10月には、バイエルのコンシューマーヘルス部門が、体の免疫システムを強化することを目的としたデイリーサプリメント「Supradyn Immuno+」を発売しました。この製品群の追加により、Supradynブランドが提供するマルチビタミンサプリメントのラインナップが拡充されます。これらのサプリメントは、日常的な免疫機能と長期的な免疫機能の両方を向上させる特性を備えています。
さらに、2023年10月には、健康とウェルネス分野で著名な企業であるAncient Nutritionが、世界初となるトリプル認証を取得した栄養補助食品を発表しました。このコレクションは、16種類のプロバイオティクスとハーブ系機能性キノコ製品で構成されており、いずれも権威あるRegenerative Organic Certified（R）（ROCTM）、USDAオーガニック、そして非遺伝子組み換え認証を取得しています。Ancient Nutritionは、他の企業が追随すべきモデルとなることを目指し、消費者にオーガニックを超えた製品の幅広いムーブメントを支える選択肢を提供することを目指しています。これらの新製品投入は、収益性の高い市場拡大の機会を生み出すことが期待されます。
地域分析
アジア太平洋地域は、世界の栄養補助食品市場において最も重要なシェアを占めており、予測期間中に大幅な拡大が見込まれています。これは、可処分所得の急増、都市化、健康意識の高まり、そして天然およびハーブ製品への需要の高まりに起因しています。市場参加者は、市場支配力を強化するための戦略的活動にも積極的に取り組んでいます。2022年9月、CentrumはHaleon（旧GlaxoSmithKline Consumer Healthcare）を通じてインドに進出しました。同社は、性別や年齢に応じた多様な栄養ニーズを考慮し、インドでCentrumマルチビタミンシリーズを導入しました。このシリーズには、Centrum Women、Centrum Men、Centrum Adults 50+、Centrum Kidsの4種類のマルチビタミンがあります。
