こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【期間限定】焼肉＆飲み放題、枝豆食べ放題も付いて1,980円(税込2,178円)！「焼肉をアテに、軽く一杯。」牛角が“焼肉×居酒屋”スタイルを提案
【平日限定】2025年11月4日（火）～11月21日（金）
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角は、2025年11月4日(火)から11月21日(金)までの平日限定で、「焼肉酒場」メニューをご提供します。「定番焼肉盛り」と「ホルモン盛り」に、2時間飲み放題と枝豆食べ放題がセットでお１人様1,980円（税込2,178円）。平日の夜を、気軽においしくお楽しみいただけます。
近年、「焼肉を食事だけでなく、飲みの場として楽しむ」スタイルが注目を集めています。こうしたトレンドを背景に、牛角では“焼肉×居酒屋”をテーマにした「焼肉酒場」メニューを期間限定で展開します。本メニューは、「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」に、2時間の飲み放題、さらに“無限枝豆”として枝豆食べ放題が付いた特別セットです。価格はお1人様1,980円(税込2,178円)で、お手頃ながら、お肉は全６種で約200グラム。お酒・おつまみまで楽しめる充実の内容です。
「選べるホルモン盛り」は、お酒との相性を考えた２種の味つけ、塩だれ＆にんにくの香り「白MIX」と、特製醤油ダレ＆黒煎り七味「黒MIX」をご用意。「焼肉をアテに、軽く一杯。」そんな一日の終わりに寄り添う時間をご提案します。
■「焼肉酒場」概要
・実施期間：2025年11月4日(火)～11月21日(金) ※平日限定
・実施店舗：全国の牛角店舗 ※沖縄県、他一部店舗をのぞく。
※未実施店舗は専用ページでご確認ください
※牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店では実施していません。
・内容：焼肉盛り /ホルモン盛り(黒MIX or 白MIX) /飲み放題 /枝豆食べ放題
※飲み放題・無限枝豆は120分/ラストオーダー90分
・価格：1,980円（税込2,178円）
・利用方法：下記の「専用ページ」画面をスタッフにご提示ください。
お肉は全部で約200グラム！全6種の充実内容
■定番！焼肉盛り ：ジューシーカルビ / 牛ハラミ / 豚カルビ
■選べるホルモン盛り ：シマチョウ / 豚ハラミ / ぼんちり
・「白MIX」 …塩だれ＆にんにくの香り
・「黒MIX」 …特製醤油ダレ＆黒煎り七味
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
【 取材・掲載に関するお問い合わせ 】
株式会社レインズインターナショナル(http://www.reins.co.jp/)
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳
E-mail：pr@reins.co.jp TEL：045-224-7200
▼焼肉酒場「専用ページ」はこちら
https://www.gyukaku.ne.jp/lp/2025_yakinikusakaba/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_term=202511_sakaba_cp
メニュー内容はこちら
「焼肉酒場」未実施店舗
下記の店舗では「焼肉酒場」メニューを実施しておりません。
牛角公式アプリ ダウンロードはこちら
App Store
https://apps.apple.com/jp/app/%E7%89%9B%E8%A7%92%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id934623532
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.reins.gyukaku
Google Play
