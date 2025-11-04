世界の海藻タンパク質市場：2031年までに1,649.2百万米ドルへ成長、年平均成長率（CAGR）11.6％で拡大する植物性タンパク質の新潮流
世界の海藻タンパク質市場は、2022年の614.2百万米ドルから2031年には1,649.2百万米ドルへと大幅に拡大する見通しであり、予測期間（2023年～2031年）における年平均成長率（CAGR）は11.6％に達すると予測されています。植物性タンパク質市場の中でも特に注目されているのが海藻由来のタンパク質です。海藻タンパク質は、高い栄養価、持続可能な生産性、環境への低負荷という特徴を兼ね備えており、動物性タンパク質の代替源として世界的に需要が急増しています。
健康志向や環境意識の高まりにより、消費者の間で植物性食品への関心が急速に拡大しています。特に欧州、北米、アジア太平洋地域においては、ビーガンやフレキシタリアン（部分的菜食主義）などのライフスタイルが広がり、これが海藻タンパク質市場の成長を強力に後押ししています。
持続可能なタンパク質源としての海藻の重要性
海藻は、陸上での耕作地を必要とせず、淡水の消費も少なく、二酸化炭素の吸収能力も高いことから、環境に優しいタンパク質源として注目されています。特に、世界的な人口増加と食糧需要の拡大に伴い、持続可能な食料供給の確保が急務となっている中で、海藻由来のタンパク質は新たなソリューションとして注目を集めています。
また、海藻は急速に成長し、養殖が比較的容易であるため、コスト効率の高い生産が可能です。生産段階でのCO?排出量も低く、栽培過程で水質の浄化作用も果たすことから、環境保全と経済発展の両立を実現できる素材として位置付けられています。このような点から、企業や政府機関の間でも、海藻産業への投資と研究開発が急速に進展しています。
市場成長をけん引する要因：健康志向と代替タンパク質需要の拡大
海藻タンパク質市場の拡大を後押しする最大の要因は、「健康と栄養価への関心の高まり」です。海藻タンパク質には、必須アミノ酸、オメガ3脂肪酸、ミネラル、抗酸化物質が豊富に含まれており、心血管疾患の予防や免疫機能の向上など、さまざまな健康効果が期待されています。また、低脂質・低カロリーでありながら、消化吸収性にも優れているため、ダイエットや高齢者の栄養補助食品としても理想的な成分とされています。
さらに、動物由来のタンパク質生産による環境負荷（温室効果ガス排出、水資源消費など）が問題視される中で、食品メーカー各社が代替タンパク質の開発に注力しています。これにより、海藻タンパク質を原料としたプロテインバー、スムージー、ベーカリー製品、肉代替製品などの開発が進み、市場拡大が一層加速しています。
技術革新と製品開発の進展
海藻タンパク質市場の発展においては、バイオテクノロジーと食品加工技術の進化が大きな役割を果たしています。従来、海藻から高純度のタンパク質を抽出するにはコストが高く効率も低いという課題がありましたが、近年では酵素分解法や超臨界抽出法などの技術進歩により、効率的かつ高品質な海藻タンパク質の抽出が可能になっています。
また、企業は風味改良や機能性向上のための研究を進めており、海藻特有の香りや色を抑えた加工技術の開発が進展しています。これにより、スナック食品、乳製品代替品、スポーツ栄養食品など、多様な食品分野での応用が広がっています。
特に、マイクロアルジー（微細藻類）から抽出されるタンパク質は、その高い栄養価と中性の風味特性から、飲料やプロテインサプリメント市場での採用が急増しています。今後、培養技術の改良により、大量生産とコスト削減が進むことで、市場のさらなる成長が期待されます。
