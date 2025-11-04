Xinhua Silk Road：貴州省にて「赤水河世界高級ワイン・スピリッツ宣言」を発表

北京（中国）、2025年11月2日 /PRNewswire/ -- 中国南西部に位置する貴州省で開催された「2025年赤水河フォーラム（2025 Chishui River Forum）」において、「赤水河世界高級ワイン・スピリッツ宣言（Global Fine Wines & Spirits Declaration of Chishui River）」が発表され、酒類産業全体の持続可能な発展が呼びかけられました。

この宣言は、酒類企業に対して自然の尊重と生態系の保護、品質の維持と文化の継承、理性的かつ健康的な飲酒習慣の提唱、責任の遂行と社会貢献を提唱するものです。

また、酒類企業が技術面でのエンパワーメントと統合的な発展の追求、相互に対する寛容さ・包摂性・相互尊重の醸成、共存共栄を目指す交流と相互学習の促進に対する必要性が強調されています。

なお、本宣言は世界各国の酒類業界が若年層（特にZ世代）における嗜好の変化、伝統的な醸造工程へのデジタル技術の適用、国際化ニーズなどの大きな課題に直面するなかで発表されました。

「動的で豊かな調和（Interweaving Harmony）」をテーマに掲げた「2025年赤水河フォーラム（2025 Chishui River Forum）」では、国内外からワイン・酒類業界大手の代表者や業界専門家など約400名が一堂に会し、世界の酒類産業の発展に向けた見解と展望を議論しました。このフォーラムはChina Economic Information Serviceと中国茅台酒が主催したものです。

元のリンク： https://en.imsilkroad.com/p/348132.html

（日本語リリース：クライアント提供）

