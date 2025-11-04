こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「東京国際映画祭で話題沸騰！台湾発TVBSオリジナルドラマ『The Good, the Bad, and the Ugly（サンフランシスコ美容院）』が日本で初公開」
東京で共鳴を呼ぶ--ヤン・ジョニー(楊銘威)とヤン・チン(楊晴)が魅せた演技と日本の食文化を堪能する
東京, 日本 - Media OutReach Newswire - 2025年10月31日 - 台湾の大手放送局TVBSが手がけるオリジナルドラマ『The Good, the Bad, and the Ugly（サンフランシスコ美容院）』が、国際舞台で輝きを増している。ソウルで主演のサイモン・リエンとナッシュ・チャンによるプロモーションが好評を博したのに続き、東京国際映画祭（TIFFCOM）には、劇中でライバル関係を演じるヤン・ジョニーとヤン・チンが登壇し、日本のメディアや海外バイヤーとの交流を行った。
台湾文化部の「海外スター育成プロジェクト」の支援を受け、日本のメディアや海外バイヤーと交流し、現代台湾の生活を独自の視点から描いた本作の魅力を紹介した。
緻密なストーリー構成、力強い演技、そして日常文化をリアルに映し出す表現力が日本の観客の心を強く捉え、TVBSオリジナル作品がアジアを代表するクリエイティブブランドとしての地位をさらに確固たるものとした。
劇中でヤン・ジョニーが演じるのは、台湾の大手朝食チェーンを経営する一家の次男・デン・ウェイカン。野心に満ちた彼は、テレビ局幹部の娘や自らの秘書との軽率な関係に加えそして悪質な鶏肉業者との不正取引にも手を染め、数々のスキャンダルによって一家を危機に追い込む野心的な人物だ。
一方、撮影現場を離れると、2人はリラックスした雰囲気で親交を深めている。
東京滞在中で最も印象に残ったことを尋ねると、2人とも「食事」と答えた。
『The Good, the Bad, and the Ugly（サンフランシスコ美容院）』は、10月19日午後8時（台湾時間）よりTVBSチャンネル42およびCHT MODチャンネル311のTVBS E!で放送開始。本作品は、海外の視聴者に向けても配信されており、日本を含む各国の視聴者は、iQIYIアプリを通じて、毎週日曜夜10時（台湾時間）に最新エピソードをリアルタイムで楽しむことができる。真実と信頼、そしてテクノロジーを理念に掲げるTVBSは、台湾のストーリーテリングを世界に届ける旅を続けている。
＜TVBSについて＞
1993年に台湾初の衛星テレビ局として設立されたTVBSは、「Truth（真実）」「Trust（信頼）」「Technology（技術）」を理念とし、ニュース、エンターテインメント、ドラマ、Eコマース、タレントマネジメントなど多岐にわたる分野で事業を展開。台湾で最も信頼され、最も視聴される放送ネットワークの一つとして知られている。
ヤン・チンは「東京は本当に美しい街ですね。美術館に行ったり、箱根にも足を延ばしました。何より料理が最高でした！」と笑顔で語り、ヤン・ジョニーも「美味しい食事を楽しみながら、素晴らしい台湾ドラマを日本に紹介できたことが今回の旅の一番の喜びです」と続けた。
作中では、デン・ウェイカンが日本で台湾式朝食店を開く計画を立てるというストーリーも登場。その展開を踏まえ、「日本で人気が出そうな台湾朝食料理は？」という質問に対し、ヤン・ジョニーは小籠包、豆乳、油條（揚げパン）を挙げ、「台湾の朝食文化を象徴する味」と語った。ヤン・チンは「 鹹豆漿(シェントウジャン)」を推薦し、「日本の皆さんにとって独特な食感だと思います」と紹介した。
