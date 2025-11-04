「東京国際映画祭で話題沸騰！台湾発TVBSオリジナルドラマ『The Good, the Bad, and the Ugly（サンフランシスコ美容院）』が日本で初公開」

第38回東京国際映画祭 (2025)二人は会場に掲載した『サンフランシスコ美容院』ポスターと撮影



台湾文化部の「海外スター育成プロジェクト」の支援を受け、日本のメディアや海外バイヤーと交流し、現代台湾の生活を独自の視点から描いた本作の魅力を紹介した。



緻密なストーリー構成、力強い演技、そして日常文化をリアルに映し出す表現力が日本の観客の心を強く捉え、TVBSオリジナル作品がアジアを代表するクリエイティブブランドとしての地位をさらに確固たるものとした。



劇中でヤン・ジョニーが演じるのは、台湾の大手朝食チェーンを経営する一家の次男・デン・ウェイカン。野心に満ちた彼は、テレビ局幹部の娘や自らの秘書との軽率な関係に加えそして悪質な鶏肉業者との不正取引にも手を染め、数々のスキャンダルによって一家を危機に追い込む野心的な人物だ。



一方、撮影現場を離れると、2人はリラックスした雰囲気で親交を深めている。



東京滞在中で最も印象に残ったことを尋ねると、2人とも「食事」と答えた。



ヤン・チンは「東京は本当に美しい街ですね。美術館に行ったり、箱根にも足を延ばしました。何より料理が最高でした！」と笑顔で語り、ヤン・ジョニーも「美味しい食事を楽しみながら、素晴らしい台湾ドラマを日本に紹介できたことが今回の旅の一番の喜びです」と続けた。



作中では、デン・ウェイカンが日本で台湾式朝食店を開く計画を立てるというストーリーも登場。その展開を踏まえ、「日本で人気が出そうな台湾朝食料理は？」という質問に対し、ヤン・ジョニーは小籠包、豆乳、油條（揚げパン）を挙げ、「台湾の朝食文化を象徴する味」と語った。ヤン・チンは「 鹹豆漿(シェントウジャン)」を推薦し、「日本の皆さんにとって独特な食感だと思います」と紹介した。