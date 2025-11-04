Ajay Devgn氏とCartel Brosによる「The GlenJourneys」、IWS 2025にて「最優秀シングルモルトスコッチウイスキー」を受賞、メキシコで開催されたスピリッツ・セレクション・アワードでも金メダルを獲得し、世界の舞台で大きな栄誉を獲得

ムンバイ（インド）, 2025年11月3日 /PRNewswire/ -- 俳優であり実業家でもあるAjay Devgn氏がCartel Brosと共同で設立したプレミアムシングルモルトウイスキー「The GlenJourneysカスクシリーズ」が、2つの権威ある国際的な栄誉を獲得し、インドの高級スピリッツ業界は、その世界的な評価に祝杯を上げています。



Cartel Bros and Ajay Devgn - The GlenJourneys



同ブランドは、インド・ワイン＆スピリッツ・アワード2025（India Wines & Spirits Awards 2025）において「最優秀シングルモルトスコッチウイスキー（Best Single Malt Scotch Whisky）」の称号を獲得し、さらにスピリッツ・セレクション・アワード・イン・メキシコ（Spirits Selection Awards in Mexico）でも金メダルを受賞しました。これは、インド資本のプレミアムウイスキーとして、世界の舞台で華々しいデビューを飾る快挙となりました。

これらの初期の受賞歴は、The GlenJourneysが掲げる職人技、革新性、そして真の本物志向への揺るぎないこだわりを強く示しています。世界でわずか600本のみ生産されたThe GlenJourneys 21年物「パイオニア・エディション」は、その希少性によって、さらに特別で唯一無二の体験を提供しています。スコットランドのハイランド地方で蒸留・熟成されたこのウイスキーは、細部までこだわり抜いた製造工程を体現しています。厳選されたアメリカンオーク樽で熟成された後、ラム、バーボン、そしてシェリー樽で仕上げられています。6,409ルピーで提供されるカスクシリーズは、奥行き、滑らかさ、そして複雑さが見事に調和した豊かで多層的な味わいを実現しています。これらの特長は、世界中の愛好家や評論家たちの心を捉えています。

The GlenJourneysの共同創設者であるAjay Devgn氏は、この快挙について次のように述べています。「このように早い段階で世界的な評価を頂けたことは、身の引き締まる思いであり、同時に大きな励みでもあります。The GlenJourneysは、情熱、忍耐、そして職人技の物語を語る、時を超えるウイスキーを生み出したいという想いから誕生しました。今回の受賞は、私たちが正しい道を歩んでいることを改めて証明するものです。私たちの目標は常に、インドを世界のウイスキーマップに刻むことであり、この受賞は今後さらに高みを目指す大きな原動力となります。」

Living LiquidzおよびMansionzの創設者であり、Cartel Brosの共同創設者でもあるMokksh Sani氏は、次のように述べています。「インドの高級スピリッツ市場は急速に進化しており、The GlenJourneysはまさにその進化を象徴しています。ブランドとして歩み始めたばかりの段階で、これほどの国際的評価を得られたことは、まさに特別な出来事です。それぞれのボトルには、長年にわたる忍耐、職人技、そして完璧を追求し続ける情熱が込められています。今回の受賞は、本物であることと職人技こそが、卓越性という普遍の言語で語りかけるものであることを改めて思い起こさせてくれます。」

現在、マハーラーシュトラ州内の一部小売店舗で販売されているThe GlenJourneys「カスクシリーズ」は、今後数か月にわたり他の主要都市へと段階的に展開される予定です。これは、インド資本による高級スピリッツが世界の舞台で新たな章を開く、記念すべき始まりとなります。

THE GLENJOURNEYSについて

The GlenJourneysは、「Glenwalk」を手掛けたCartel Brosが製造し、Ajay Devgn氏が共同創設した21年物の限定シングルモルトスコッチウイスキーです。厳選されたアメリカンオーク樽で熟成されたこの限定版ウイスキーは、バニラや熟した果実の香り、そしてほのかに残るスモーキーな余韻が織りなす、豊かで滑らかかつ複雑な味わいを楽しむことができます。

