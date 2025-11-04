【クリスマス】ブーツ型にリース型?!入手困難な世界王者のケーキ・パン予約情報

株式会社CALVA

株式会社CALVA(本社：鎌倉市大船、代表：田中 二朗、以下「CALVA」)は、2025年11月8日(土)よりクリスマスケーキの予約を開始します。

ケーキ、パンはそれぞれ11種類、4種類のご用意。今回は一般的なサイズのアントルメ以外にも、食べきりサイズのプティガトー2種セットもお楽しみいただけます。

また、系列である北鎌倉の「シェ・ケンタロウ」のクリスマス特別コースも情報解禁。ケーキやパンと同時に予約受付を開始します。

※すべて先着順。予定数に達し次第終了とさせていただきます。

クリスマスの販売について

予約情報概要

予約開始日：2025年11月8日(土)10:30

予約方法：オンラインショップ（https://calva-shop.jp/） より

決済方法：クレジット事前決済

受け渡し日：12月20日(土)～12月25日(木)

※予約最終受付は12/17(水)。数に限りがあるため、予定数に達し次第受付を終了いたします。

全11種ケーキ詳細

※すべて税込み価格

◆ノエル・ショコラ・アルブル・ルージュ

口どけの良いチョコレートムースと濃厚なガナッシュが優しく溶け合う奥深いカカオに、フランボワーズのクーリーのフルーティーな酸味を添えました。柔らかなビスキュイサンファリーヌやザクザクとしたシュトロイゼルが、食感のコントラストを楽しませるアクセントに。

サイズ： 4号/12cm

価格： 5,832円

◆クリスマスショート

北海道阿寒産の生クリームと国産完熟苺を使い、こだわりぬいたショートケーキ。

サイズ： 4号/12cm・5号/15cm

価格： 5,184円・6,480円

◆シャルロット マルメロポワール

西洋花梨と洋梨を合わせた軽やかなムースに、アプリコットの酸味を忍ばせたシャルロット。フレッシュな洋梨を贅沢に飾り、果実の香りがダイレクトに広がります。

サイズ： 5号/17cm

価格： 6,048円

◆シャンティーショコラフレーズ

しっとりとした口どけの良さを追求したビスキュイ サンファリーヌに、濃厚ながら軽やかなシャンティーショコラ・フレッシュなスライス苺を重ねました。

カカオの芳醇な風味と、苺の甘酸っぱさが響き合う、王道にして極上の味わい。

サイズ： 約11×11cm

価格： 5,616円

◆タルトタタン

オープン当初から独自の製法で毎朝焼きあげる人気のタルトタタン。じっくりキャラメリゼしたリンゴは香ばしくとろっとした食感。シナモン香る生クリームとともに。

サイズ： 6号/17cm

価格： 5,400円

◆ブーツセット

（チョコレートブーツ・モンブラン）

ツリー仕立てのモンブランタルト、そして軽やかなクレームシャンティーショコラに、苺とバジル香るジャムやシュトロイゼルを忍ばせたブーツのケーキセット。

価格： 2,160円

◆リースセット

（ショートケーキ・リースプラリネ）

こだわりのショートケーキと、焙煎したヘーゼルナッツをキャラメリゼしたプラリネをクレームムースリーヌに加え、サクッと焼き上げたシュー生地に絞ったパリブレストのセット。

価格： 2,160円

クリスマススペシャルショート

6号/18cm 10,800円

タルトフレーズ

4号/12cm 5,400円

マダガスカル

7.5×18cm 4,104円

バスク・エンリック

5号/15cm 4,320円

全4種クリスマス伝統菓子詳細

より詳細な情報はInstagramから :https://www.instagram.com/calva.official/

◆パネットーネ・トラディショナル

イタリアの伝統的な醗酵菓子。卵黄やバター、砂糖を贅沢に使ったリッチな風味と軽くしっとりとした食感が特徴です。日持ちもするため、贈り物にもぴったり。

サイズ： 18cm（箱入り）

価格： 4,320円

◆パネットーネ・チョコラート

イタリアの醗酵菓子。バネットーネ生地に高品質なカカオパウダーとチョコレートをふんだんに練りこんだ黒いパネットーネです。

サイズ： 18cm（箱入り）

価格： 5,400円

シュトーレン

12cm（箱入り）2,700円

パンドーロ

18cm（箱入り）3,780円

ご予約はこちらから :https://calva-shop.jp/

クリスマスコースについて

CALVA大船本店の隣駅、北鎌倉駅に位置する「シェ・ケンタロウ」では、クリスマスのスペシャルコースのご予約も開始しました。

クリスマスコースは、クリスマス期間だけの特別なお料理の数々をご用意。プティフールまで合わせると計8品の大満足の構成になっています。

◆クリスマススペシャルコース（税込\17,600）

コース内容

〇アミューズ | ズワイガニ・キャビア・根セロリ

〇パテアンクルート

〇北海道産北寄貝と雲丹のリゾット 淡雪仕立て

〇三崎港より 本日の鮮魚 シャンパンソース

〇地伊勢海老のブイヤベース

〇蝦夷鹿ロース肉のローストロワイヤル風 又は 和牛フィレ肉とフォアグラのポアレ ロッシーニ風（＋\2,000）

〇温かいピスタチオのビスキュイ クリスマスリース飾り

〇食後のお飲み物＆プティフール

ご家族でも、デートにも、自分へのご褒美にも当日はこちらと異なる内容シェ・ケンタロウのご予約はこちらから :https://www.tablecheck.com/shops/chezkentaro/reserve

CALVAについて

CALVAとは

両親が1974年より営んでいた洋菓子店を、息子・田中聡、田中二朗が引き継ぐ形で、2009年に大船で始まったブーランジュリー・パティスリー。

代表の田中二朗がチョコレートとケーキ、その兄の田中聡がパンを作り、北鎌倉のレストランでは鈴木謙太郎がお料理を作りお客様にお届けしています。

そんなシェフたちが生み出すのは、海外の伝統を重んじつつ和の要素をかけ合わせたり、季節の食材を大切に組み込んだり、と工夫の詰まった斬新な商品。

コンセプト

CALVAが掲げるのは、KEEP IT “DELIGANT”。

誰もをしあわせにする"DELICIOUS"と、アレルギーなどひとりひとりの事情に寄り添う"ELEGANT"を掛け合わせた言葉です。

食を通じて、すべての人を笑顔にすることを最も重要視しています。

CALVA大船本店ショップ情報

1階が物販、2階がカフェ

【営業時間】10:30～19:00 (日曜日のみ18:00)

【店舗住所】神奈川県鎌倉市大船1-12-18エミールビル1F

【電話番号】0467-45-6260

【定休日】火・水

シェ・ケンタロウショップ情報

カウンター、テーブル、個室もあり

【シェ・ケンタロウ公式HP】http://chezkentaro.com/

【営業時間】12:00～15:30(13:00ラストオーダー)/17:30～22:00(19:00ラストオーダー)

【店舗住所】〒247-0062 神奈川県鎌倉市山ノ内407 北鎌倉門前1階

【電話番号】0467-33-5020

【定休日】火・水

企業情報

【CALVA公式HP】https://calva.jp/

【公式オンラインショップ】https://calva-shop.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/calva.official/

【TEL】0467-45-6260

【本社住所】〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-12-18