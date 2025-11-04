パーソナルジム「ReViNa（レビナ）」創業からわずか3年半で全国100店舗を達成── 業界最速で全国へ拡大する“地方発パーソナルジムブランド” ──

株式会社REJUVENATE

創業3年半、業界最速の100店舗へ



パーソナルジムReViNa は 2022年3月1日に同社代表の中島の地元である千葉県四街道市に1号店をオープンし、「一瞬ではなく一生のボディメイク提供」をミッションに掲げて参りました。

その後、独自の教育制度や業務支援体制、効率的な出店モデルを整備し、着実に店舗網を拡大してきました。

この度、100 店舗達成を契機に、ブランディング強化・業界内での差別化・顧客満足度向上のフェーズへと進化を図ります。

地方にこそ“本物のジム”を

ReViNaの出店戦略は、人口の多い都市部やターミナル駅ではなく、

「パーソナルジムの供給が不足しているエリア」に焦点を当てています。

地方都市や郊外では、健康意識の高まりに反して、

“結果を出せるパーソナルジムがない”という課題が根強く残っています。

ReViNaは、そうした地域にいち早く出店し、

トレーナー採用から顧客サポートまでを自社で一貫支援。

地域の方々に**「通える距離で本格的なボディメイクができる環境」**を提供しています。

「ジムがないから通えない」ではなく、

「ReViNaがあるから通える」社会をつくる。

その考えのもと、地域の“健康インフラ”としての役割を担っています。

代表コメント

株式会社REJUVENATE 代表取締役 中島歩紀（24）

「パーソナルジムは都市の文化だと思われがちですが、

本当に必要としているのは“地方”なんです。

健康意識が高いのに、選択肢がない。そんな地域を変えたいと思いました。

ReViNaのゴールは、100店舗ではありません。

“日本のどこにいても質の高いトレーニングを受けられる社会”を実現すること。

パーソナルジムを、日常の中の“当たり前”にしていきます。」

今後の展開

現在は関東・関西・東北を中心に展開していますが、

今後は中部・九州・北海道など、全国全域へのエリア拡大を進めていきます。

また、地域の行政・医療機関・企業との連携を強化し、

健康増進・地域雇用・地方創生の観点からも価値を発揮するブランドを目指します。

パーソナルジムReViNaについて

パーソナルジムReViNa(レビナ)は、「一瞬ではなく一生のボディメイクの提供」をモットーに2022年3月1日、千葉県四街道市にてパーソナルジムの運営をスタートしました。敷居の高い都会なイメージのあるパーソナルジムを地方や郊外の住宅街を中心に展開しております。

痩せたその先へ【見た目の変化を重視したパーソナルトレーニング】

ReViNa(レビナ)はあなたの理想を叶えるパーソナルジムです。

痩せるのはもちろんのこと、健康的で美しく引き締まった身体へと最短距離で導きます。

会社概要

株式会社REJUVENATE

〒150-0022

東京都渋谷区恵比寿南３丁目１０ ミヤケホームズ

◆ 代表取締役：中島歩紀

◆ 設立：2023年4月4日

◆ 資本金：500万円

◆ コーポレートサイト：https://rejuvenate.co.jp/

【取材・掲載に関するお問い合わせ】

担当者より折り返しご連絡いたします。

【取材・掲載に関するお問い合わせ】

株式会社REJUVENATE（ReViNa運営）

メール：personalgym.revina@gmail.com

担当：広報宛