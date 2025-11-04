パーソナルジム「ReViNa（レビナ）」創業からわずか3年半で全国100店舗を達成── 業界最速で全国へ拡大する“地方発パーソナルジムブランド” ──
※1 パーソナルトレーニングジム業界 2025年4月時点当社調べ
※2 5月出店店舗を含む
創業3年半、業界最速の100店舗へ
パーソナルジムReViNa は 2022年3月1日に同社代表の中島の地元である千葉県四街道市に1号店をオープンし、「一瞬ではなく一生のボディメイク提供」をミッションに掲げて参りました。
その後、独自の教育制度や業務支援体制、効率的な出店モデルを整備し、着実に店舗網を拡大してきました。
この度、100 店舗達成を契機に、ブランディング強化・業界内での差別化・顧客満足度向上のフェーズへと進化を図ります。
地方にこそ“本物のジム”を
ReViNaの出店戦略は、人口の多い都市部やターミナル駅ではなく、
「パーソナルジムの供給が不足しているエリア」に焦点を当てています。
地方都市や郊外では、健康意識の高まりに反して、
“結果を出せるパーソナルジムがない”という課題が根強く残っています。
ReViNaは、そうした地域にいち早く出店し、
トレーナー採用から顧客サポートまでを自社で一貫支援。
地域の方々に**「通える距離で本格的なボディメイクができる環境」**を提供しています。
「ジムがないから通えない」ではなく、
「ReViNaがあるから通える」社会をつくる。
その考えのもと、地域の“健康インフラ”としての役割を担っています。
代表コメント
株式会社REJUVENATE 代表取締役 中島歩紀（24）
「パーソナルジムは都市の文化だと思われがちですが、
本当に必要としているのは“地方”なんです。
健康意識が高いのに、選択肢がない。そんな地域を変えたいと思いました。
ReViNaのゴールは、100店舗ではありません。
“日本のどこにいても質の高いトレーニングを受けられる社会”を実現すること。
パーソナルジムを、日常の中の“当たり前”にしていきます。」
今後の展開
現在は関東・関西・東北を中心に展開していますが、
今後は中部・九州・北海道など、全国全域へのエリア拡大を進めていきます。
また、地域の行政・医療機関・企業との連携を強化し、
健康増進・地域雇用・地方創生の観点からも価値を発揮するブランドを目指します。
パーソナルジムReViNaについて
パーソナルジムReViNa(レビナ)は、「一瞬ではなく一生のボディメイクの提供」をモットーに2022年3月1日、千葉県四街道市にてパーソナルジムの運営をスタートしました。敷居の高い都会なイメージのあるパーソナルジムを地方や郊外の住宅街を中心に展開しております。
痩せたその先へ【見た目の変化を重視したパーソナルトレーニング】
ReViNa(レビナ)はあなたの理想を叶えるパーソナルジムです。
痩せるのはもちろんのこと、健康的で美しく引き締まった身体へと最短距離で導きます。
会社概要
株式会社REJUVENATE
〒150-0022
東京都渋谷区恵比寿南３丁目１０ ミヤケホームズ
◆ 代表取締役：中島歩紀
◆ 設立：2023年4月4日
◆ 資本金：500万円
◆ コーポレートサイト：https://rejuvenate.co.jp/
パーソナルジムReViNaに関する取材やメディア掲載のご依頼は、以下のフォームまたはメールアドレスよりお気軽にお問い合わせください。
担当者より折り返しご連絡いたします。
【取材・掲載に関するお問い合わせ】
株式会社REJUVENATE（ReViNa運営）
メール：personalgym.revina@gmail.com
担当：広報宛