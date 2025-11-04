NOBU HOSPITALITY、クウェート初のNOBUラグジュアリー・サービス付きレジデンスとレストランを発表





ニューヨーク, 2025年10月31日 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitalityは、グローバル・ライフスタイル・ブランドとして、KIPCO Groupの不動産部門であるUnited Real Estate Company（URC）およびDhaliliyah Companyとの提携を発表しました。これにより、クウェート初のNobuレジデンスとレストランが、Hessah District Project内の活気ある歩行者天国型商業および飲食施設であるHessah Plazaに誕生します。この開発プロジェクトの目玉は、90戸の限定高級サービス付きレジデンス、フレキシブルな会議とイベント・スペース、アラビア湾を一望できる特徴的なNobuレストランです。



Kuwait's Hessah District



Nobuの著名なスタイル、料理、ホスピタリティとクウェートの文化的豊かさを融合させたNobu Residences Kuwaitは、居住者とゲストに比類なきライフスタイル体験を提供します。これによりHessah Plazaは居住、飲食、ショッピング、社交体験に理想的な場所としての地位を確立し、ラグジュアリーな主要滞在地としてHessah Districtの地位をさらに高めます。

URC会長のSheikha Bibi Nasser Al-Sabah氏は本提携について次のように述べています。「Nobu Hospitalityとの提携は、URCが世界クラスの国際パートナーを惹きつける能力を示すとともに、クウェートが投資家や訪問者にとって主要な滞在地として魅力を増していることを強調するものです。」

Al-Sabah氏は次のように付け加えています。「Dhaliliyah Engineering Consultants との提携は、急成長中の世界的な高級ホテル・ブランドを誘致し、それによって、地域における革新と卓越性の主要拠点というクウェート国の地位を強化することを目的としています。」

Dhaliliyah Companyの創設者であるNouf Bint Mohammed Bin Fahad Al Saud氏は、今回の提携について次のように述べています。「URCとNobuは、クウェートの不動産およびホスピタリティ業界に新たな風を吹き込み、Hessah Districtを、高級住宅、高級レストラン、文化体験の最高の目的地として確立しようとしています。」

Nobu HospitalityのCEO、Trevor Horwell氏は次のように述べています。「クウェートにNobuレジデンスとレストランをオープンできることを大変うれしく思います。クウェートは、私たちにとって常に重要な市場です。Nobuのライフスタイルを初めてこの地にもたらすことができ、大変興奮しています。これは、中東における当社の事業拡大につながるだけでなく、活気あふれる新しい市場にNobuのライフスタイルをもたらすことにもなります。URCとの提携を光栄に思います。同社の先見的なビジョンと、革新的かつ持続可能な開発への取り組みは、彼らがこの画期的なプロジェクトにふさわしい理想的な提携相手であることを示しています。この画期的な提携は、URCが世界クラスの開発を実現し、クウェートをラグジュアリーな生活とホスピタリティの地域拠点として位置づけるというビジョンを強化するものです。」



KUWAIT CITY SKYLINE



写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2808952/KUWAIT_DOWNTOWN.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2808953/KUWAIT_SKYLINE.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2645978/Nobu_Hospitality_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com